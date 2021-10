Nicola Pisu innamorato di Soleil Sorge/ “Sto bene con lei, vorrei baciarla”

Nicola Pisu è innamorato di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021? Un nuovo amore sta per nascere all’interno della casa di Cinecittà, ma non è chiaro se sia corrisposto o meno. I protagonisti sono il figlio di Patrizia Mirigliani e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In realtà a confessare di provare un sentimento è stato proprio Nicola che si è lasciato andare chiacchierando con l’amico Daniele Silvestri. “Mi piace molto, quando sto con lei sto bene” – confida Nicola all’amico precisando di averlo comunicato anche a Soleil che dal canto suo non si è pronunciata in merito alla cosa.

Non solo, Nicola Pisu si è lasciato andare a delle confessioni molto più forti rivelando di voler perfino baciare Soleil. “Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita” – ha detto il figlio di Patrizia Mirigliani che non è ancora sicuro se da parte di Soleil l’interesse sia corrisposto o meno.

Soleil Sorge è interessata o no a Nicola Pisu? La influencer nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è poco chiara: da un lato si lascia andare a lunghe chiacchierate con Nicola, ma dall’altro poi si tira indietro. Una cosa è certa: Nicola è interessato alla bella corteggiatrice. A farlo ragionare c’è l’amico Daniele Silvestri che gli ha detto: “se però provi davvero qualcosa prova ad andare ad uno step oltre. Sempre però non esagerando in quello che fai. Però non buttarti senza prima provare a capire cosa pensa lei”.

Dal canto suo Nicola Pisu ha precisato all’amico: “fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto”. Scatterà o meno l’amore fra Nicola Pisu e Soleil al GF VIP?



