Nicola Pisu confessione choc/ “Ero dipendente da cocaina. Un anno fa volevo ammazzarmi”

Quella di Nicola Pisu è una delle storie più complicate tra quelle presenti nella Casa del Grande Fratello Vip quest’anno. Alfonso Signorini ha già snocciolato qualche aspetto di questa vita che verrà sicuramente raccontata nel corso delle nuove puntate in diretta, a partire da questa sera. D’altronde Nicola ha già raccontato ai suoi compagni d’avventura alcuni momenti drammatici della sua vita, come la dipendenza da droga. “Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. – ha spiegato – Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologica. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto.”

ALDO MONTANO DOPO IL RITIRO QUALE FUTURO?/ "Sono ancora un’atleta..."

Nicola ha inoltre rivelato di aver pensato al suicidio in quel periodo: “Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che lo facevo sapevo di essere arrivato al limite e piangevo mentre facevo queste cose.”

Nicola Pisu: “Grande Fratello Vip? Ho pensato di non entrare più”

Nicola Pisu ha rivelato ai compagni nella Casa di aver avuto dubbi dell’ultimo momento sul suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip: “Sarebbe stato facile prendere ed uscire dall’hotel per andarmene via. Ma avrei deluso mia madre e me stesso.”, ha raccontato. Convinto che se ne sarebbe poi pentito, è tornato sui suoi passi: “Perché mia mamma ci tiene tanto che io stia qui e racconti la mia storia, in modo che forse possa essere da esempio a chi adesso vive i problemi che ho affrontato io in passato.”

Aldo Montano, papà e nonno/ "La saga di schermidori forse non è finita..."

Ai compagni ha infine raccontato le parole della psicologa “mi ha detto che quelle che sto provando adesso sono le vere emozioni, non quelle artificiali delle sostanze. E devo dire che ha proprio ragione, le sensazioni dovute alle sostanze erano diverse, finte e pericolose.”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Perché Jo Squillo indossa il burqa al Grande Fratello Vip?/ "Per le sorelle di Kabul"

© RIPRODUZIONE RISERVATA