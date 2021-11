Nicola Pisu e la tossicodipendenza/ “Ho rubato di tutto dentro casa e non solo”

Nicola Pisu, la storia della sua vita: la lotta contro la dipendenza dalla droga

Nicola Pisu ha da poco concluso la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”, ma nonostante l’eliminazione sono in tanti ad avere apprezzato la sua trasparenza e il suo candore. Il figlio di Patrizia Mirigliani, infatti, non ha avuto alcuna titubanza nell’ammettere il sentimento che era nato nei confronti di Miriana Trevisan, nonostante lei non ricambiasse del tutto. Già in passato il ragazzo aveva vissuto un momento davvero difficile nella sua vita, da cui ha saputo rialzarsi grazie al supporto della mamma.

L’ex “gieffino”, infatti, era dipendente dalla droga ed era arrivato anche a mettere in difficoltà le persone a lui più care. Il ragazzo, infatti, ha più volte commesso furti per poter recuperare i soldi necessari per acquistare la cocaina.

Il ruolo determinante di Patrizia Mirigliani per l’uscita dalla tossicodipendenza di Nicola Pisu

In occasione di uno degli incontri con Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu non ha esitato a esprimere la sua riconoscenza nei confronti della mamma. Lei non aveva infatti esitato a denunciarlo pur di spingerlo ad ammettere di avere un problema. “Ti ringrazio per avermi salvato la vita” – sono state le parole del giovane in occasione di uno degli incontri avuti con lei nella Casa.

Ora che il peggio è ormai alle spalle, Nicola Pisu non ha avuto alcun timore nell’ammettere i suoi errori: “Sono passato dall’avere tutto e poi niente. Avevo i soldi e le macchine, fino al nulla…niente soldi e niente macchine. Ho rubato di tutto dentro casa e non solo”.

