Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF Vip/ Storia di un amore mai nato

Il Grande Fratello Vip ha fatto spesso da Cupido per i concorrenti che vi hanno partecipato, basti pensare, ad esempio, a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (ora in attesa del loro primo bambino). Non tutto è andato però per il meglio per Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che sembravano essere sulla buona strada per diventare una coppia a tutti gli effetti (i due si sono scambiati effusioni in più occasioni), ma che si sono trovati poi l’uno contro l’altra.

Il figlio di Patrizia Mirigliani, infatti, non ha gradito l’atteggiamento di chiusura nei suoi confronti mostrato dall’ex velina ed è arrivato a dirle una frase che ha fatto discutere, anche se detta in un momento di rabbia: “Vai da quelli che ti trattano male”. Parole che non sono state gradite dalla 49enne, che ha spento così definitivamente le speranze del giovane.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: sembrava amore e invece…

La forte differenza d’età ha rappresentato subito un problema per Miriana Trevisan, che non ha nascosto le sue perplessità all’idea di vedere un ragazzo giovane come Nicola Pisu al suo fianco. In un primo momento, però, lei aveva ammesso di essere attratta da lui ed era apparsa possibilista all’idea di provare a costruire un legame con lui. I rapporti tra loro sono però precipitati nell’ultimo periodo trascorso dal ragazzo in Casa e anche pensare a un’amicizia appare alquanto irrealizzabile.

Pochi giorni dopo avere concluso la sua esperienza nel reality, è stato però Nicola a fare dietrofront: “Miriana è un capitolo chiuso – ha detto in una diretta su Instagram –. Sono convinto che da parte mia non possa esserci amicizia né altro. Non mi sembra giusto. Ci ho creduto e sono stato sempre coerente”

