Nicola Pisu, figlio Patrizia Mirigliani al Grande Fratello Vip 6/ Colpo di Signorini

I rumors intorno ai concorrenti del Grande Fratello Vip 6 continuano. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre. Le indiscrezioni intorno ai concorrenti sono tante. Nelle scorse ore, il settimanale Oggi ha annunciato il mancato accordo tra il Grande Fratello e Walter Zenga che, a quanto pare, non sarà nella casa. Signorini, tuttavia, starebbe mettendo su un cast in grado di incuriosire molto il pubblico. Secondo Davide Maggio, infatti, tra i concorrenti, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà ci sarà anche Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia. La presenza di Nicola Pisu non è stata ancora ufficializzata dalla produzione che annuncerà il cast solo pochi giorni prima l’inizio del reality.

Nicola Pisu, chi è il figlio di Patrizia Mirigliani che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, ha 32 anni e il suo nome è stato conosciuto dal pubblico quando la madre, a febbraio 2020, ha parlato per la prima volta dei suoi problemi con la droga. In un’intervista concessa a TPI, a febbraio 2020, Patrizia Mirigliani raccontò di aver denunciato il figlio per salvarlo dalla tossicodipendenza. I problemi di Nicola sarebbero iniziati quando aveva solo 18 anni. A Verissimo, invece, la Mirigliani aveva parlato del percorso di recupero intrapreso dal figlio. “Dopo la denuncia, mio figlio aveva pensato inizialmente ad una grande cattiveria da parte mia ma oggi mi ringrazia, dicendomi che gli ho dato modo di pensare. La bella notizia è che Nicola ha raggiunto una bella consapevolezza, che quelle maledette sostanze tolgono la coscienza”, aveva detto.



