Nicola Pisu, figlio Patrizia Mirigliani/ La droga tra loro: “Denunciato da mia madre”

La complicata situazione che riguarda Nicola Pisu e la mamma Patrizia Mirigiliani è sotto gli occhi di tutti soprattutto da quando lui stesso, ormai trentenne, ha deciso di raccontare ai giornali della denuncia ricevuta dall’imprenditrice. Proprio per punire la madre, Nicola ha deciso di rendere pubblico il loro rapporto accusando la madre di averlo denunciato e di non volerlo mantenere, cosa a cui lui ha diritto. Le sue rivelazioni sono arrivate come un pugno allo stomaco della regina di Miss Italia che, a quel punto, ha deciso di raccontare la verità ovvero il fatto che il figlio è entrato nel giro della tossicodipendenza a diciotto anni e che proprio questo lo ha portato a perdere di vista la sua personalità ma anche la bontà verso le persone, mamma compresa.

In particolare, proprio la madre oggi racconterà a Verissimo: “Nicola, ormai 32enne, sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza, ha capito che le droghe tolgono la coscienza. Si è sentito smarrito, è buono ma è anche fragile. Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”.

Patrizia Mirigliani ha denunciato il figlio per tirarlo fuori dalla droga

Ma la sua confessione non si fermerà qui visto che Patrizia Mirigliani parlerà di Nicola Pisu come di un giovane ormai in balia della droga, pronto a chiederle denaro in continuazione e diventare violento quando aveva bisogno di sostanze: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio”. A quanto pare il sacrificio della donna ha funzionato visto che adesso le cose vanno meglio e lui si sta riprendendo: “Oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata.. Credo che a piccoli passi ce la faremo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA