Nicola Pisu: “Miriana Trevisan dovrebbe essere più matura”/ “A quasi 50 anni…”

Nicola Pisu, a distanza di mesi dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021, torna a parlare del rapporto con Miriana Trevisan che ha vissuto momenti di alti e bassi fino ad arrivare ad un punto di rottura definitivo. Dopo l’addio di Nicola Pisu, Miriana Trevisan, all’interno della casa, si è lasciata andare con Biagio D’Anelli che spera di rivedere presto grazie ad una sorpresa del Grande Fratello. Il rapporto che Miriana ha avuto con Biagio D’Anelli è stato decisamente diverso da quello avuto con Nicola Pisu che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, si è lasciato andare a nuove dichiarazioni nei confronti della showgirl.

Nicola Pisu "Miriana? Avrei voluto continuasse tra noi"/ Biagio replica "Due storie…"

“In una donna di quasi cinquant’anni dovrebbe avere maturità. Il suo tira e molla con me è stato sicuramente fuori luogo…”, ha detto Nicola Pisu che, in merito alla mancata reazione di fronte al videomessaggio del figlio della Trevisan, ha aggiunto – “in realtà avevamo appena litigato e io non me la sentivo di partecipare ai soliti teatrini televisivi…”.



Miriana Trevisan su Nicola Pisu "Non gli ho fatto del male"/ "Biagio? Ci tengo tanto"

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, tutto finito

Non sembrano esserci possibilità per Miriana Trevisan e Nicola Pisu d’instaurare un rapporto d’amicizia quando finirà il Grande Fratello Vip. Il rapporto, tra i due, è finito nel momento in cui Nicola si è lasciato andare ad una battuta che ha ferito la Trevisan. A tal proposito, il figlio di Patrizia Mirigliani, al settimanale Nuovo, ha precisato:

“Volevo tornare all’accusa di averle detto di tornare da chi l’aveva trattata male, mi è dispiaciuto. Ha respinto la mia tenerezza, forse condizionata da un passato difficile”.



"Nicola Pisu sei uno sfigato di mer*a"/ Indiscrezione choc ma l'ex gieffino smentisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA