Nicola Pisu: “Miriana Trevisan non fa per me”/ “Mia madre Patrizia Mirigliani…”

Nessuna preoccupazione apparentemente per Patrizia Mirigliani, che la scorsa settimana aveva registrato un video indirizzato ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 2021, in cui gli chiedeva di fare chiarezza sulle parole sentite su Nicola Pisu: “Mio figlio ha avuto i suoi problemi, è una persona ingenua, pura. Ma che possa far paura mi fa davvero ridere. Alfonso, chiarisci questo punto, perché è davvero antipatico. Penso che Nicola sia una persona dolce e carina verso il mondo femminile e questo sentimento che lui provava per la donna era puro, come lui”. Il riferimento, va da sé, era alle parole di Miriana Trevisan, che ha accusato Nicola Pisu di essere stato rabbioso nei suoi confronti e di averle fatto paura.

Dopo essere stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, Nicola Pisu, intervistato da Casa Chi, ha rivelato cosa gli ha detto sua madre, Patrizia Mirigliani, che adesso sarebbe molto serena: “Mi ha detto che è stata fiera di me. Era felice di rivedermi in casa. Mi ha detto che ho fatto un bellissimo percorso e che mi sono comportato bene. Ha aggiunto che fuori tutti mi vogliono bene e in molti mi hanno sostenuto. Poi c’erano tanti ragazzi che volevano che andassi avanti e non uscissi”.

Le parole di Patrizia Mirigliani a Nicola Pisu

Nicola Pisu a Casa Chi ha spiegato quindi il suo comportamento nei confronti di Miriana Trevisan quando la donna ha ricevuto la lettera da parte di suo figlio e ha incassato l’affetto di tutti gli altri concorrenti, tranne che da parte sua: “Non l’ho fatto per un semplice motivo. Prima di tutto io faccio le cose se mi sento di farle, quella sera si era creata una situazione brutta e pesante perché avevo discusso su Miriana e mi sono chiuso a riccio e non mi sono sentito di alzarmi. Adesso farei la stessa cosa”.

Alla fine, Nicola Pisu parla del comportamento che ha avuto Patrizia Mirigliani mentre lui era all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021: “Mia madre è stata sempre stata molto protettiva anche con altre ragazze che ho avuto, ha sempre avuto questo tipo di comportamento, forse a volte anche un po’ troppo”. Interrogato sul fatto se sua madre avesse ragione o meno a metterlo in guardia da Miriana Trevisan, Nicola non si sbilancia e dice: “Ho capito io, non è la donna che fa per me”, per poi ribadire come con Miriana per lui la storia fosse chiusa senza litigi con il loro ultimo confronto durante la puntata dello scorso lunedì. Sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge, Nicola Pisu risponde dicendo: “Secondo me è una semplice e pura amicizia. Lei se trova affinità con una persona che sia maschio o femmina è fatta così”.

