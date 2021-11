Nicola Pisu contro Manila Nazzaro: “Parlava di me alle spalle”/ “Ora ho capito chi è”

Nicola Pisu, ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 2021, si è raccontato in una lunga diretta su Instagram. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha risposto alle domande dei fan svelando i propri sentimenti per alcuni dei concorrenti con cui ha trascorso gli ultimi due mesi della sua vita. Tra i tanti inquilini della casa, Nicola ammette di essere molto deluso da Manila Nazzaro che conosceva sin dai tempi in cui vinse Miss Italia. Dopo l’eliminazione, infatti, Nicola ha avuto modo di guardare alcuni filmati scoprendo ciò che non avrebbe mai voluto scoprire.

“Manila invece mi ha deluso molto. Non si è comportata bene con me, ho avuto modo di vedere delle cose tornando a casa. Davanti a me diceva delle cose e dopo diceva tutt’altro. Quindi meglio così, almeno so chi avevo accanto e adesso ho capito chi è. Perché Manila parla male di me? Me lo chiedo anche io. La conoscevo anche io e adesso l’ho conosciuta in un altro”, ha detto Nicola come riporta Biccy.

Nicola Pisu, il rapporto con Soleil Sorge e Alex Belli

Tra le persone di cui sente maggiormente la mancanza c’è sicuramente Soleil Sorge con cui ha condiviso la prima parte del percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dormendo nella stessa stanza e trascorrendo diverso tempo insieme. “Soleil mi manca tantissimo. Lei è una persona onesta ed è sempre stata sincera e affettuosa con me, una vera amica. Sono certo che la ritroverò anche fuori”, ha spiegato Nicola che ha poi difeso Alex Belli – “Alex non sta recitando, io lo conosco da anni. Lui ha questa voce particolare. Conosco il suo modo di porsi, l’ha sempre avuto. Quindi secondo me è fatto così, è il suo essere e non è impostato“.

Infine, parlando di Miriana Trevisan, ha ammesso di non sentire affatto la sua mancanza: “Si è comportata male nei miei confronti. Ho avuto modo di parlarle in puntata e abbiamo chiuso il nostro rapporto. Certo che mi è passata l’ossessione per Miriana e dico davvero, non faceva per me evidentemente”, ha detto come riporta Biccy.

