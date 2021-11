Nicola Pisu “Miriana Trevisan? Si poteva evitare di andare oltre i baci”/ I dubbi sui suoi sentimenti

Nicola Pisu è tornato a parlare del suo rapporto con Miriana Trevisan. Confidandosi con Alex Belli, il giovane ha spiegato di avere dei dubbi in merito alla complicità che si è creata tra loro. Nicola ha dichiarato infatti: “Si poteva evitare di andare oltre i baci”. Nicola non continua a comprendere i comportamenti di Miriana Trevisan anche se Alex Belli tende a rassicurarlo: “Anche lei è una donna che ha i suoi impulsi, capisci o no?”. A quel punto, Nicola Pisu gli ha rivolto una domanda precisa: “Penso che le piacerò un po’ no?”. L’attore ha risposto in modo convinto dicendogli che Miriana è interessata a lui. Nicola ha poi sottolineato: “Vabbè dai poi fuori da qui tanto ho il suo numero, me l’ha dato. Appena usciamo ci vediamo”.

Nicola Pisu poi ha espresso le sue perplessità in merito alle dichiarazioni della madre Patrizia Mirigliani sul suo rapporto con la Trevisan: “Mia madre ha detto che Miriana Trevisan prende in giro e cerca visibilità”. L’attore gli ha risposto: “E’ la stessa cosa che ho vissuto io. Vedo arrivare Delia che ne dice un’altra, non riesce a capire quello che sta succedendo qua dentro”. Nei giorni scorsi, Miriana Trevisan ha ammesso di provare un’attrazione nei confronti di Pisu ma di essere stata massacrata: “Nicola non sta dando un bell’esempio. E’ una roba assurda. Neanche sua madre l’ha trattato da uomo. Gli ho detto io provo attrazione. Mi stanno massacrando. Perchè hai cinquant’anni mi hanno detto Katia e Soleil”.

Nicola Pisu ha raccontato un episodio del suo passato: “Mi era preso il panico e…”

Nicola Pisu ha raccontato un episodio del suo passato e Katia Ricciarelli è sbiancata. Nicola ha infatti rivelato che qualche anno fa è rimasto bloccato con la barca nel bel mezzo del laghetto di Villa Borghese: “Non riuscivo a remare…Mi ero inchiodato lì…Mi sono dovuti venire a prendere”. Kata Ricciarelli ha allora mosso la testa in segno di disapprovazione esclamando: “Non ne combini mai una giusta…”. Nicola Pisu ha dichiarato di aver temuto il peggio in quella circostanza: “Mi era preso il panico…Ho iniziato a urlare aiuto, aiuto…Assurdo”. Dopo sono arrivati i soccorsi e Nicola Pisu è stato tratto in salvo: “Eh d’altronde non sono capace a remare e non riuscivo ad andare né avanti né a tornare indietro”. Nicola Pisu ha espresso riconoscenza ai soccorritori che sono arrivati subito. Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Chissà se Alfonso Signorini indagherà ancora sul rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

