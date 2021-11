Nicola Pisu “Miriana è ferita, ma anche io”/ “Se lasciassi il GF VIP la perderei”

Si avvicina l’appuntamento con una nuova puntata -la sedicesima- del Grande Fratello VIP e in attesa di scoprire cosa succederà questa sera nel reality show condotto da Alfonso Signorini, e quali sono state le novità dell’ultima settimana nella Casa più mediatizzata d’Italia, nelle ultime ore a tenere banco sono le polemiche legate a Nicola Pisu e a Miriana Trevisan, con la madre del primo a irrompere a distanza per difendere il figlio. Ma andiamo con ordine. Come è noto la showgirl, dopo settimane di baci, effusioni e complicità, aveva annunciato di voler chiudere definitivamente col rampollo di Patrizia Mirigliani, scatenando la reazione dello stesso 32enne che aveva chiesto di non essere utilizzato come un giocattolo.

A rinfocolare le polemiche ci aveva pensato poi un intervento di mamma Patrizia che accusava la Trevisan di prendere in giro Pisu quando questi invece aveva una sospetta rottura del coccige: “Assurdo!” era stato il climax dello sfogo social della Mirigliani contro Miriana che, dal canto suo, nelle ultime ore ha espresso delle riserve su Nicola. In una delle clip video pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello VIP, infatti, la 48enne napoletana ha avuto una lunga chiacchierata con Lulù che ha cercato di carpire qualche dettaglio sul loro rapporto: come promesso proprio a Nicola, quest’ultima racconta a Miriana come l’uomo “vorrebbe ritornare al modo di vivere che avevate prima con le tue condizioni” (a questo link la clip video).

NICOLA PISU, “MIRIANA? MEGLIO NON FORZARE: MA ORA HO PAURA CHE…”

L’aspetto interessante di questa conversazione con Lulù è che Miriana non sembra affatto propensa a voler chiudere davvero con Nicola, verso cui nutre un interesse mai sfociato in una vera attrazione: “L’attrazione si trasforma in qualcosa di più se c’è attrazione mentale” ha aggiunto Miriana, confessando però di aver trovato irrispettose alcune sue reazioni e di preferire un rapporto d’amicizia con Pisu per non perderlo. La replica di Lulù è invece volta a difendere Nicola, giustificando le sue risposte con le situazioni di stress che vive nella casa: Miriana tuttavia non sembra convintissima, pur non escludendo una frequentazione più seria una volta concluso il reality, ma ribadendo che nella Casa preferirebbe continuare tranquillamente il suo percorso. Tradotto: senza legarsi a Nicola. Quest’ultimo, in un dialogo successivo proprio con la principessa, ha rivelato con rassegnazione di voler lasciare la situazione così senza forzare le cose pur con la paura che se uscisse ora dalla Casa sarebbe difficile recuperare fuori il rapporto con Miriana. Però ammette: “Miriana è ferita, ma anche io…”.

Dal canto suo la showgirl si lamenta: “Lui sottovaluta la mia esistenza qui dentro”, rimarcando pure come sia dispiaciuta dal fatto che Nicola non si sia mai interessato al passato di Miriana, né eventualmente al suo futuro. Insomma dalle parole della showgirl si nota da una parte il rammarico per queste “mancanze” da parte di Pisu, segno che un interesse c’è, ma dall’altro un certo disappunto per le reazioni dell’uomo che non sempre sarebbero coerenti con quanto avrebbe raccontato a Lulù. Solidarietà invece le arriva successivamente da Sophie che, pur avvertendola di aver commesso un errore all’inizio (“Non dovevi iniziare, Miriana”) si complimenta con lei per il modo in cuoi ha cercato di conoscere Nicola senza illuderlo. E se altri inquilini della Casa pensano che la showgirl avesse secondi fini dall’aver ‘usato’ Pisu, lei in un altro video sbotta e replica che da questa sua breve esperienza col figlio della Mirigliani ha “avuto solo svantaggi”…



