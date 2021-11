Nicola Pisu parteciperà come tronista a Uomini e Donne?/ Lui “Vediamo se mi chiamano”

Nicola Pisu dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021 potrebbe essere un nuovo tronista di Uomini e Donne? Qualche giorno fa il portale PiùDonna ha ipotizzato l’arrivo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e durante la sua ultima intervista l’interessato ha risposto alla domanda in merito alla sua partecipazione allo show condotto da Maria De Filippi rispondendo: “Non ne so proprio nulla. Ho letto anche io questa notizia. Nessuno mi ha chiamato, non so se parteciperei, dovrei pensarci bene. Intanto vediamo se mi chiamano”.

Uomini e Donne, Nicola Pisu prossimo tronista?/ Indiscrezione bomba sull'ex gieffino

Dopo la sua risposta sulla partecipazione allo show di canale 5 Nicola Pisu è tornato a parlare di Miriana Trevisan: “Dice tante cose vaghe e non è mai chiara. Secondo me i presupposti per una storia c’erano eccome. Lei sapeva che io ero molto preso da lei e il suo stop non mi ha fatto bene”.

Nicola Pisu è certo: nessuna amicizia con Miriana Trevisan

Nicola Pisu non ha preso bene il rifiuto da parte di Miriana Trevisan e se questo atteggiamento da parte della donna lo faceva soffrire all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, una volta uscito dalla casa si è reso conto di quanto sia stato male a tal punto da dichiarare: “Al momento, considerando ciò che ancora provo per lei, non posso darle amicizia. Mi sarebbe davvero difficile”.

Nicola Pisu: "Miriana Trevisan? Non la voglio più vedere"/ "Ha giocato con me"

Non è dato sapere se Nicola Pisu parteciperà o meno a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella, ma sicuramente non potrà fidanzarsi con nessuna ragazza che partecipa o vince a Miss Italia, come dichiarato da Patrizia Mirigliani stessa.

