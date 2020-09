NICOLA TRA ROBERTA, VALENTINA E CARLOTTA A UOMINI E DONNE/ Maria: “Non sei un santo”

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne. A scatenare la rabbia della conduttrice è stato il cavaliere Nicola che ha raccontato cos’è successo in esterna con Valentina. “Siamo andati a cena e poi a bere qualcosa. Io avevo la mia auto e l’ho riaccompagnata in albergo. Lei mi ha chiesto di scendere e io ho detto no perché sapevo come sarebbe andata a finire e se fosse successa una cosa del genere, il giorno dopo non l’avrei più guardata con gli stessi occhi. Lei poi mi ha scritto un messaggio dicendomi ‘sei ancora in tempo per tornare indietro’ ed io ho risposto ‘sono ancora in tempo per andare a letto’”. La confessione di Nicola ha scatenato la reazione del pubblico e del parterre femminile contro la nuova dama Valentina che è stata difesa da Maria De Filippi. “Nel momento stesso in cui lui si vanta di essersi tirato indietro e lo racconta a Roberta, non capisco come possiate applaudirlo e vale anche per il pubblico. Un uomo che è un signore, in teoria, non lo racconta perché non puoi fare il santo e poi andare da Roberta a raccontare di Valentina perché non sei più santo. Quindi siccome nessuno è santo, non iniziare a farlo tu. Appena battezzato e cresimato, oggi sei stato turbato. Povera donna e voi dietro che accusate subito lei. Fatevi una domanda prima di dare della facile ad una donna”, sbotta la De Filippi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NICOLA TRA ROBERTA, VALENTINA E CARLOTTA

Nicola, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, si accomoda al centro dello studio ritrovandosi di fronte Roberta di Padua con cui era già uscito, Carlotta e Valentina. Roberta, ai microfoni di Maria De Filippi, confessa di stare bene con Nicola, ma di non essere molto convinta di questa conoscenza. La Di Padua ammette di essere a conoscenza della frequentazione di Nicola con Carlotta e Valentina. “Lui mi ha detto che ha deciso di uscire con Valentina e Carlotta perchè ha paura di prendere un palo con me. Mi ha anche detto che con Valentina non si è trovato bene per il suo approccio un po’ troppo fisico“. La rivelazione di Roberta spiazza totalmente Carlotta e Valentina che si considerano così il piano B e C di Nicola che, tuttavia, in studio, replica a Roberta difendendo la propria posizione.

NICOLA E ROBERTA DI PADUA CHIUDONO A UOMINI E DONNE

La conoscenza tra Nicola e Roberta Di Padua si è chiusa dopo una sola esterna. La dama di Uomini e Donne ha ammesso di non avere interesse per il cavaliere che, a detta della dama, le avrebbe dato troppe attenzioni. L’approccio di Nicola non è piaciuto a Roberta che, non provando nessun trasporto fisico, ha deciso di chiudere. “Mi sono sentito dire che le mie attenzioni sono state troppe. Io per la mia donna faccio di tutto. Io sono una persona buona e per come sono fatta io, se mi dai 10, ti do 100”, replica il nuovo cavaliere che aveva ricevuto anche altri numeri di telefono tra i quali anche quelli di Valentina e Carlotta.



