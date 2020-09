Roberta Di Padua e Nicola, Uomini e Donne/ “Mi piace, è l’unico a cui ho chiesto…”

Roberta Di Padua riuscirà a trovare l’amore in questa stagione di Uomini e Donne? La dama del trono over ha cominciato la stagione chiedendo immediatamente il numero a Nicola, uno dei nuovi cavalieri con cui aveva avuto l’inizio di un approccio ballando in studio. Nicola, colpito da Roberta, ha così accettato di conoscere la dama e i due si sono visti. Un’uscita che ha soddisfatto sia la dama che il cavaliere che, durante il confronto in studio, rispondendo alle domande di Maria De Filippi, ha ammesso di essere stato colpito non solo dalla bellezza, ma anche dall’emotività e sensibilità di Roberta che, in studio, l’ha vista emozionata più di una volta. Nicola, inoltre, conquista ancora più punti con Roberta con un gesto che è stato apprezzato anche dal resto del parterre femminile.

ROBERTA DI PADUA E NICOLA, NASCERA’ L’AMORE A UOMINI E DONNE?

Nicola ha colpito non solo Roberta Di Padua, ma anche una dama dal nome Valentina. Tuttavia, dopo essere uscito con Roberta, Nicola ha deciso di rinunciare all’appuntamento con Valentina. “Lui è stato molto rispettoso perchè mi ha detto che era uscito con un’altra donna e quindi non se la sentiva di uscire anche con me”, ha spiegato Valentina che, tuttavia, avrebbe voluto vederlo anche solo per conoscersi. Nicola, però, ha spiegato di non voler “giocare al gioco dell’oca con le donne” e di aver preferito comportarsi così. Un atteggiamento che è piaciuto a Roberta che ha poi ammesso: “Mi piace, è l’unico a cui ho chiesto il numero. Ora vediamo”.





