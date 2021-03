“Nicola Vivarelli è gay”/ Veronica di Uomini e donne rivela che Sirius di Gemma..

Nicola Vivarelli è gay, parola di Veronica, ex dama di Uomini e donne. Tutto finto quindi quello che abbiamo visto tra Sirius e Gemma Galgani in pieno lockdown? Tutto quello che ha segnato un vero e proprio boom di ascolti appassionando il pubblico a questa presunta storia d’amore, era tutto falso o magari scritto a tavolino? Non è la prima volta che lo pensiamo e che se ne parla ma questa volta è una ex dama di Uomini e donne a dire la sua a riguardo avendo toccato con mano, o quasi, quello che c’era dietro la facciata del bell’ufficiale di Marina Militare. Veronica, infatti, ha avuto modo di uscire con lui tant’è che quando Nicola ha annunciato il suo addio al programma per via di impegni lavorativi, ha svelato anche che con lei era andato ben oltre un bacio paventando un rapporto fisico che lei ha negato.

“Nicola Vivarelli è gay”, la rivelazione della sua “ex” di Uomini e donne, Veronica

Adesso, sui social, Veronica di Uomini e donne torna sull’argomento e rilancia: “Ha detto che siamo stati a letto insieme per smorzare le voci sulla sua omosessualità… Nel fare l’ultima puntata dato che c’era questa frequentazione tra noi che andava avanti da due mesi, per prendersi un po’ di credibilità e per non dare modo a tutti di dire che fosse gay se n’è uscito con questa cosa che fossimo stati a letto insieme”. La dama si dice sicura dell’omosessualità di Sirius che, quindi, avrebbe mentito anche sulla loro conoscenza e su quello che realmente c’è stato tra di loro ma non contenta di questo poi rincara la dose definendo Nicola una persona falsa che al di fuori del programma è ben diverso da quello che abbiamo conosciuto: “Era solo interessato alle telecamere”.



