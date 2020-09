Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Chiede scusa a Gemma Galgani e…

Potrebbe esserci un colpo di scena nella puntata odierna di Uomini e Donne. La nuova stagione si è aperta con infuocati confronti tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La dama, infatti, durante l’estate, ha capito di non poter avere un futuro con Nicola e non avendo gradito alcuni atteggiamenti del 26enne, ha deciso di mettere definitivamente un punto alla frequentazione. Da parte sua, Nicola si è difeso accusando Gemma di non aver avuto rispetto della loro conoscenza e di aver rifiutato tutti gli inviti che le ha fatto per trascorrere qualche giorno insieme. Nicola, inoltre, ha accusato la Galgani di non voler conoscere nessuno e di essere interessata solo alla sedia di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare, pare che tra Gemma e Nicola potrebbe esserci un nuovo colpo di scena.

NICOLA VIVARELLI, PASSO INDIETRO CON EMMA GALGANI: PACE A UOMINI E DONNE?

Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle news pubblicando le anticipazioni della registrazione della nuova puntata, dopo la scelta di Gemma Galgani di chiudere la conoscenza con Paolo Gozzi, Nicola farà un passo indietro nei confronti della dama di Torino che resterà nuovamente senza corteggiatori. Il cavaliere 26enne, così, chiederà scusa a Gemma per l’atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti nelle scorse puntate. Cosa farà la Galgani? Accetterà le scuse di Nicola? I due torneranno in buoni rapporti ricominciando anche a frequentarsi o sarà solo una pace bianca, senza alcuna possibilità di stare insieme? Lo scopriremo presto in puntata.



