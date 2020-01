Nicolaj, chi è?/ Il ballerino di Amici 19 voluto da Veronica Peparini

E alla fine anche Veronica Peparini sembra si sia sistemata in vista dell’arrivo della fase serale di Amici 19. Il suo nuovo pupillo si chiama Nicolaj ed è lui il ballerino che ha saputo spuntarla durante i casting che si sono tenuti in questa settimana proprio in quel di Roma. La maestra di ballo aveva fatto presente alla redazione che, con l’uscita di Giorgia Lopez, volesse un ballerino che sapesse rappresentarla al serale di Amici 19 e così in questi giorni, qualcosa è andato anche in onda durante i daytime, ha avuto modo di incontrare una serie di ballerini e alla fine ha scelto proprio il misterioso Nicolaj. Il ballerino è stato scelto nel pomeridiano che andrà in onda oggi pomeriggio e che è stato registrato giovedì pomeriggio ma non è certo che la messa in onda arriverà fino a quel punto.

La sua presentazione potrebbe slittare quindi al daytime di lunedì su Real Time e poi su Canale5. Sarà a quel punto che conosceremo le sue caratteristiche e capiremo anche da dove viene e quali sono le sue peculiarità. Per adesso ci basti pensare che anche la Peparini ha un suo pupillo anche se alla luce di quello che succederà oggi ad Ayoub questo non sempre è sinonimo di fortuna o di garanzia di accedere al serale.

