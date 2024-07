Nicolas Cage, arrestato il figlio Weston: ha aggredito e ferito la madre Christina Fulton/ Lei: “Orribile”

Weston Cage, figlio di Nicolas Cage è stato arrestato (e poi rilasciato su cauzione) per aver ferito la madre Christina Fulton

Gravi problemi familiari per Nicolas Cage, il figlio Weston è stato arrestato lo scorso 10 luglio per aver aggredito e ferito la madre Christina Fulton. La notizia è stata riportata da People.com. I fatti risalgono al 28 aprile 2014 quando il 31enne, durante una delle sue crisi ha aggredito e ferito diverse volte la madre li presente per cercare di aiutarlo. La accusa è quella di aggressione a mano armata. Il 10 maggio il caso finì davanti al procuratore distrettuale, a fine giugno fu emesso il mandato di cattura.

Il 10 luglio il giovane è stato arrestato dopo essersi consegnato alla polizia a seguito di un mandato di cattura emesso contro di lui alla fine di giugno. Weston, dopo l’arresto, è stato rilasciato dietro pagamento di cauzione di 150.000 dollari. Weston Coppola Cage, questo il nome completo del figlio di Nicolas Cage è nato nel 1990 dalla relazione dell’attore con la modella Christina Fulton. Ha un figlio nato nel 2015, Lucian August. Da anni lotta contro la dipendenza da sostanze stupefacenti ed era già stato arrestato nel 2017 per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Mentre ora ha problemi legati alla sua salute mentale.

Nicolas Cage, il figlio Weston aggredisce e ferisce la mamma Christina Fulton, lei: “È stato orribile”

Il figlio di Nicolas Cage, Weston ha aggredito e ferito la madre Christina Fulton durante una crisi di nervi. La donna a People.com ha rivelato: “Weston e io non avevamo mai litigato prima dell’incidente” E poi ha aggiunto: “Era in preda ad un crollo mentale che presto si è trasformato in un’esperienza orribile. Faccio di tutto per aiutarlo”. E successivamente dopo l’aggressione e l’arresto, ha confessato al tabloid: “Ho sempre supportato mio figlio nei suoi problemi di salute mentale. Sto facendo tutto il possibile per garantirgli il sostegno di cui ha bisogno”.

Stando a quanto riporta il TgCom, nel 2011 Weston fu accusato di violenza domestica dopo una disputa tra lui e l’ex moglie Nikki Williams, mentre nel 2017 venne arrestato per guida in stato di ebbrezza e omicidio colposo. L’uomo aveva colpito diversi cartelli, auto parcheggiate e cassette postali prima di schiantarsi contro un albero. La polizia era stata chiamata dopo che era fuggito dalla scena di un altro incidente, che si è verificato a un miglio di distanza. In quell’occasione era stato accusato di guida in stato di ebbrezza e rilasciato con una cauzione di 30mila dollari.











