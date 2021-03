Nicolas Cage e Riko Shibata, nozze a Las Vegas/ Quinto matrimonio per l’attore

Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta. Lo scorso 16 febbraio al Wynn Hotel di Las Vegas, l’attore ha sposato Riko Shibata, conosciuta circa un anno fa in Giappone. “È stata una cerimonia molto riservata e intima, la data è stata scelta in onore del compleanno del defunto padre dello sposo”, ha fatto sapere il portavoce dell’attore. August Coppola, fratello di Francis Ford e padre di Nicolas, era nato il 16 febbraio 1934. “È vero e siamo molto felici”, ha commentato a People Nicolas Cage. Riko Shibata, ha compiuto 26 anni lo scorso gennaio (ha 4 anni in meno di Weston, primo figlio del marito). La ragazza di origini giapponesi e l’attore si sono conosciuti circa un anno fa a Shiga, in Giappone e per sei mesi non si sono visti a causa della pandemia. Cage aveva parlato della sua relazione a distanza, lo scorso agosto, nello show radiofonico del fratello Marc. Il premio Oscar aveva anche svelato di aver fatto la proposta di matrimonio a Riko tramite Face Time e di averle recapitato l’anello di fidanzamento, con un diamante nero, tramite corriere. Per il matrimonio, la sposa ha indossato un kimono nuziale realizzato a Kyoto.

Nicolas Cage: quattro mogli e due figli primi del matrimonio con Riko Shabita

Prima del matrimonio con Riko Shibata, Nicolas Cage è stato sposato altre quattro volte. Prima dei cinque matrimoni, l’attore ha avuto una relazione con la modella Christina Fulton da cui ha avuto il figlio Weston, nato il 26 dicembre 1990. Nel 1995 Cage ha sposato l’attrice Patricia Arquette, con la quale ha recitato nel 1999 in “Al di là della vita” e da cui ha divorziato nel 2000. Nel 2002 ha sposato Lisa Marie Presley, figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson, ma i due si sono lasciati dopo un mese e mezzo di matrimonio, per poi divorziare nel 2004. Nel 2004, due mesi dopo il divorzio della Presley, Cage si è sposato con la cameriera Alice Kim, dalla quale ha il suo secondo figlio, Kal-el (2005), e dalla quale si è separato nel gennaio 2016. Nel 2019 l’attore ha sposato, sempre a Las Vegas, la makeup artist Erika Koike: il matrimonio è durato solo 4 giorni. Tra tutte, è con la Kim che ha mantenuto rapporti più stretti: l’ex moglie e il figlio Kal, infatti, hanno festeggiato insieme agli sposi lo scorso 16 febbraio, come confermato dal portavoce di Cage.



