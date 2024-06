Nicolas-Jacques Charrier, chi è il figlio di Brigitte Bardot/ “Era come un tumore che si era nutrito di me”

Nicolas-Jacques Charrier è il figlio di Brigitte Bardot nato dall’amore con l‘ex marito Jacques Charrier. E’ il 1959 quando la bellissima diva del cinema francese ed internazionale si innamora perdutamente del collega ed attore Jacques Charrier durante le riprese del film “Babette va alla guerra” diretto da Christian-Jaque. L’incontro tra i due cambia per sempre la vita della diva internazionale: i due non solo si innamorano, ma decidono anche di unirsi in matrimonio. Dalla loro unione nel 1960 nasce il figlio Nicolas-Jacques, ma l’attrice inizialmente non era contenta della gravidanza, anzi ha più volte pensato di abortire per continuare la sua carriera di attrice e sex symbol internazionale. Una gravidanza non voluta e di cui l’attrice non ha mai fatto segreto, anzi in diverse occasioni ha sottolineato che non voleva tenere il bambino ma in Francia in quegli anni l’aborto non era permesso per la legge Veil del 1975. L’attrice prova ugualmente contattando diversi medici, ma nessuno è pronto a farla abortire per il rischio di mettere in pericolo la vita della diva.

Alla fine l’attrice decide di proseguire la gravidanza e di portarla a termine, ma prima sposa il compagno Jacques Charrier nel municipio di Louveciennes in Francia. L’anno dopo, nel 1960, arriva il figlio Nicolas-Jacques Charrier.

I rapporti tra Brigitte Bardot e il figlio Nicolas-Jacques Charrier

Nonostante la nascita di Nicolas-Jacques Charrier, il suo primo ed unico figlio, Brigitte Bardot non abbandona la sua carriera cinematografica, anzi accetta di recitare nel film “La verità” di Henri-Georges Clouzot e sul set conosce e si innamora del collega Sami Frey con cui inizia una relazione. Nel 1962 divorzia dal marito Jacques Charrier e rinuncia alla custodia del figlio con cui ha rapporti difficili ed altalenanti. Proprio l’ex marito Jacques Charrier nel suo libro “La mia risposta a Brigitte Bardot” racconta che la ex moglie ha rinunciato senza problemi all’affidamento del figlio in quanto “la sua preoccupazione principale era garantire a suo figlio un’educazione equilibrata in un ambiente sano”.

Del resto la diva del cinema internazionale non ha mai fatto mistero di non voler diventare mamma. “Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto” – ha raccontato in una vecchia intervista del 1982 precisando – “L’ho vissuta come una tragedia. Ha reso infelici due persone: me e mio figlio”. Nel 2021 dalle pagine del Le Parisien Brigitte Bardot è tornata a parlare del figlio Nicolas-Jacques Charrier e maternità dicendo: “ho avuto un figlio, ma non si può dire che questo bambino, poverino, sia arrivato al momento giusto e mi abbia dato quello che mi mancava”. Nella sua autobiografia parla del figlio con parole ancora più dure: “era come un tumore che si era nutrito di me, che avevo portato con me nella mia carne gonfia. Ho dovuto assumermi la responsabilità della vita dell’oggetto della mia disgrazia. Avrei preferito dare alla luce un cagnolino”.

