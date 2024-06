Brigitte Bardot, chi è e carriera dell’attrice/ Chi l’ha scoperta? Matrimoni e il ruolo di Roger Vadim

Il mito di Brigitte Bardot è protagonista da questa sera, lunedì 17 giugno 2024, nella nuova serie di Canale5 Bardot, che racconta la sua ascesa nel mondo del cinema e i primi anni di carriera. La storia dell’attrice affonda le radici a Parigi, dove è nata e dove è stata cresciuta da un’educazione piuttosto rigida dei suoi genitori. Inizia a studiare danza classica, ma la svolta arriva quando la direttrice della rivista Elle la ingaggia per alcuni servizi fotografici; dopo il debutto come modella sulla rivista e in copertina, viene notata dal regista Marc Allégret e dal giovane assistente Roger Vadim, con cui intreccia una relazione.

Il debutto al cinema arriva nel 1952 con il film Le Trou normand, cui fa seguito nello stesso anno Manina ragazza senza veli; il suo nome e il suo volto diventano subito popolari soprattutto in America, dove negli anni ’50 e ’60 diventa un’icona sexy al pari di Marylin Monroe, e lancia mode e tendenze che in quel periodo fecero grosso scalpore, dal bikini al monokini. Oltre al cinema, negli anni ’60 Brigitte Bardot inizia una carriera nella musica pubblicando alcuni singoli e album; il ritiro dalle scene arriva improvviso nel 1974 per la forte pressione mediatica, a livello professionale e sentimentale, che la diva non ha saputo reggere.

Brigitte Bardot: la tormentata vita privata, cosa fa oggi e dove vive

Oltre alla carriera, Brigitte Bardot ha avuto una movimentata vita sentimentale fatta di incontri improvvisi, matrimoni e flirt sfuggenti che l’hanno resa una delle più chiacchierate dive della cronaca rosa dell’epoca. A 16 anni si fidanzò con il regista Roger Vadim e si sposò con lui nel 1952; a seguito della separazione, ebbe una relazione con l’attore Jean-Louis Trintignant che terminò nel 1957. Una delle più importanti relazioni fu quella con l’attore Jacques Charrier, che la diva sposò nel 1959 e dal quale ebbe il figlio Nicolas-Jacques Charrier.

Ma cosa fa e dove vive oggi Brigitte Bardot? L’attrice ora lontana dalla recitazione è impegnata come attivista per i diritti degli animali, causa per la quale si è battuta sin da inizio anni ’60. Inoltre, al momento vive in Costa Azzurra nella lussuosa proprietà chiamata La Madrague, a Saint-Tropez, dove si è ritirata a vita privata e dove ha accusato un malore nell’estate dello scorso anno, a causa del caldo estivo.











