Nicolas Vaporidis e Jessica Selassié/ Quanti punti in comune per i leader dei reality

Nicolas Vaporidis e Jessica Selassié: numerose coincidenze per i vincitori dei reality

Il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi nelle edizioni di quest’anno hanno incoronato due vincitori così diversi, ma uniti da particolari coincidenze. Jessica Selassié, vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini, e Nicolas Vaporidis, che ha trionfato in Honduras lunedì sera, hanno conquistato la vittoria finale nelle rispettive avventure televisive, oltre a grandissima popolarità e un notevole riscontro di pubblico. E, soprattutto, hanno numerosi punti in comune nonostante i differenti percorsi lavorativi e di vita.

Sono entrambi romani sebbene abbiano il papà di origini straniere, etiope quella della Princess, greca quella dell’attore di Notte prima degli esami. Sono accomunati anche dal mese di nascita e dal segno zodiacale: entrambi capricorno, lei è nata il 27 dicembre mentre lui il 22. E, soprattutto, possono incorniciare la loro carriera professionale con la vittoria di due reality così celebri e seguiti come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis e Jessica Selassié: le loro vittorie dividono il web

Anche sul web numerosi utenti hanno fatto notare queste coincidenze che legano Jessica Selassié e Nicolas Vaporidis, in particolare per il comune segno zodiacale. “PAOLO FOX CHE CI DICE PALESEMENTE CHE QUESTO È L’ANNO DEI CAPRICORNO” ha commentato ironico un utente. Cui ha fatto seguito un altro divertente messaggio, concluso con una “proposta” ad Alfonso Signorini in vista del Grande Fratello Vip 7: “Dopo la vittoria di Nicolas ho capito che noi capricorno siamo destinati a vincere i reality. Alfonzo chiamami“.

Tuttavia, sul fronte del risultato finale, le visioni sono discordanti. C’è chi è contento delle vittorie di entrambi e scrive: “Io la rivedrò in loop la vincita di nicolas come quella di Jessica al gfvip“. C’è chi è in disaccordo su entrambe e c’è chi, invece, ha esultato nel veder trionfare Vaporidis all’Isola rispetto alla Princess al Grande Fratello Vip: “Dopo 6 mesi di strazio e una Jessica Solassie, ci voleva un vincitore come Nicolas per rialzare un attimo la media. Grande naufrago, grande persona. Meritatissimo!“.

