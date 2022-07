Nicolas Vaporidis: “Jeremias Rodriguez il più scorretto”/ “Edoardo? Senza di lui…”

Nicolas Vaporidis e il rapporto con Edoardo Tavassi

Conclusa l’avventura sull’Isola dei Famosi 2022 che ha decretato la sua vittoria, Nicolas Vaporidis è tornato alla sua vita. Dopo aver trascorso qualche giorno a Roma, infatti, è tornato a Londra dove, a breve, sarà raggiunto dall’amico Edoardo Tavassi che, non essendo mai stato nella capitale inglese, ha promesso di andare a trovarlo. In attesa di rivedere l’amico, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Nicolas ha parlato proprio del suo rapporto con Edoardo Tavassi svelando il motivo per il quale si sono così uniti.

“Lui e Guendalina hanno quella leggerezza romana che mancava. Siamo diversi, ma i nostri opposti si sono attratti. Abbiamo in comune la sincerità, l’autoironia. Eravamo veramente amici. Edoardo mi ha regalato la leggerezza. Sarebbe stata un’altra Isola senza di lui” – ha ammesso l’attore a Fanpage.

Nicolas Vaporidis duro su Jeremias Rodriguez e Lory Del Santo

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, Nicolas Vaporidis ha spiegato che il naufrago più scorretto dell’Isola dei Famosi 2022 è stato “Jeremias Rodrigurez” mentre quello più corretto e leale è stato “Edoardo Tavassi“. Nicolas, inoltre, ha parlato anche del complicato rapporto con Lory Del Santo con cui ha discusso più volte sull’Isola.

“Lei non ha certamente interpretato il ruolo migliore che potesse scegliere. Le riconosco il merito di aver interpretato un personaggio dall’inizio alla fine, ma mi auguro che lei non sia così nella vita vera. Era una continua provocazione, si contraddiceva su tutto. Questo atteggiamento mirato a creare imbarazzi da una come lei non me l’aspettavo e l’ha resa respingente rispetto al gruppo. Pensavo che umanamente avesse un altro tipo di spessore. Avrebbe potuto essere una donna molto intelligente, invece ha continuato a mentire sapendo di mentire ed è tutto quello che anche nella vita vera, evito“, ha concluso l’attore a Fanpage.

