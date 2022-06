Nicolas Vaporidis “scarica” Mercedesz Henger, si schiera con Edoardo Tavassi/ Ecco perchè

Nicolas Vaporidis difende Edoardo Tavassi: “Le sue intenzioni…”

Nicolas Vaporidis ha dato un consiglio a Mercedesz Henger. Il naufrago non ha potuto assistere al litigio di Mercedesz con Edoardo Tavassi avvenuto nei giorni scorsi perché si trovava in infermeria. Mercedesz non ha nascosto di essere rimasta delusa dal comportamento degli altri naufraghi che durante la discussione non avrebbero spezzato una lancia in suo favore: “Quello che mi ha fatto rimanere più male è che le persone che mi hanno dato dei suggerimenti, nella discussione sono stati zitti…Tutti mi hanno dato contro”. L’attore ha ascoltato lo sfogo di Mercedesz e poi ha espresso la sua opinione in confessionale: “Le intenzioni di Edoardo sono sempre state chiare…Lui voleva giocare, ma mantenere un’amicizia nel programma…Lei si è presa e non si è resa conto di alcuni messaggi chiari di Edoardo…”.

Nicolas Vaporidis, come sta?/ In corsa verso la finale dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ancora ko!

Secondo Nicolas, Mercedesz Henger avrebbe riposto troppe aspettative in Edoardo Tavassi: “Hai avuto troppe aspettative su Edoardo…Ed è normale poi rimanerci male…Salvaguarda la tua bellezza…”. Anche gli altri naufraghi si sono espressi in merito alla discussione tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi. Chi ha espresso maggiori perplessità è stata Maria Laura De Vitis che ha confidato a Nicolas di non aver gradito alcuni atteggiamenti di Mercedesz: “Si è comportata male negli ultimi giorni…Gliel’ho detto anche in faccia…”.

Isola dei famosi 2022, perché non va in onda/ La pausa favorisce Nicolas Vaporidis?

Nicolas Vaporidis favorito per la vittoria all’Isola dei Famosi

Nicolas, Edoardo e Luca nella puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda lunedì 13 giugno 2022, hanno concorso per la finale sfidandosi alla prova “il filo di Arianna”. Vaporidis è riuscito a portare a termine il percorso per primo e si è candidato per la finale. Il Vaporidis ha partecipato a un televoto flash insieme a Mercedesz e Carmen per la scelta del primo finalista. Ha vinto la sfida con il 47% dei consensi ed è volato verso il podio. L’attore si è mostrato stupito, perché non dà nulla per scontato, con questo risultato in tasca ha dichiarato di non cambiare il suo modo di essere perché non avrebbe senso. Il suo scopo era quello di farsi riconoscere da chi lo conosce. Nicolas già finalista non ha partecipato alla prova leader, che è stata vinta da Carmen. Nicolas ha ricevuto una bella sorpresa sul finale di puntata. L’attore è stato chiamato dalla Blasi in postazione e gli è stato mostrato un video di sua madre e di sua sorella che gli ha comunicato che presto diventerà zio.

L'Isola dei Famosi, guai fisici per Vaporidis/ Web insorge: "Doveva finire a maggio"

Nicolas Vaporidis ha buone possibilità di vincere l’Isola dei Famosi, è in Honduras dalla prima puntata e ha dimostrato di avere lo spirito avventuroso nel sangue. Non è stato facile il suo percorso, soprattutto all’inizio quando si è scontrato con Floriana e adesso con Nick. È stato sempre tacciato di essere una persona falsa, ma per il pubblico è l’unico che è stato coerente e si è fatto conoscere per quello che è realmente. La sua presenza nella finale del reality è stata compromessa per un incidente che ha costretto l’attore a correre in infermeria. Fortunatamente il problema è rientrato e ha potuto presenziare la diretta di lunedì scorso, ma gli acciacchi fisici si fanno sentire. Il fisico di Nicolas è stato messo a dura prova, è il naufrago che ha perso più chili, ma anche quello che ha saputo rialzarsi e trovare la forza di andare avanti. La vittoria è sempre stato il suo obiettivo principale e lo ha dimostrato nelle prove leader dove non si mai risparmiato. Il pubblico è tutto dalla sua parte, e c’è già lo vede alzare la coppa della vittoria. Dopo l’incidente di Vaporidis, il pubblico è insorto gridando che il reality sarebbe dovuto finire a maggio. Allungare di un mese il soggiorno dei naufraghi sull’Isola ha significato per molti a rivere allo stremo delle proprie forze, ma Nicolas non ha mollato e al contrario di altri come Alessandro e Guendalina, ha scelto di proseguire per altri trenta giorni. Ora è vicino alla finale e se riuscirà a tenersi lontano da incidenti e malanni vari, Nicolas Vaporidis sarà il vincitore dell’Isola dei famosi 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA