Nicolas Vaporidis si toglie il primo sfizio dopo l’Isola/ “99 giorni dopo…”

Nicolas Vaporidis, la prima foto post Isola dei Famosi è con una ciambella al cioccolato

La vittoria all’Isola dei Famosi è ancora difficile da metabolizzare, ma per Nicolas Vaporidis è ora tempo di tornare alla normalità e alla vita di tutti i giorni. Archiviati i festeggiamenti per il trionfo nel reality, l’attore sta lentamente ritornando alla realtà attraverso alcuni semplici gesti, come riprendere in mano il cellulare e i suoi account social. E proprio su Instagram ha voluto condividere i suoi primi contenuti post-reality, interfacciandosi nuovamente con il mondo del web e con i suoi numerosissimi fan che l’hanno sostenuto sin dall’inizio.

La prima foto ufficiale condivisa sul proprio profilo Instagram è alquanto emblematica delle difficoltà vissute in Honduras. Lo scatto mostra infatti Vaporidis assaporare una deliziosa ciambella al cioccolato, sognata da tanto tempo e ora finalmente realtà. “99 giorni dopo” la didascalia a corredo della foto, che lo vede felice e spensierato dopo mesi di solo riso, frutta e pesce.

Nicolas Vaporidis ringrazia tutti: “L’esperienza più intensa della mia vita“

Oltre al suo primo impatto con il cibo, Nicolas Vaporidis a seguire si è fatto serio e ha condiviso un video dell’Isola dei Famosi che ha ripercorso la sua avventura in Honduras. Un viaggio faticoso, emozionante ed indimenticabile per lui, che ha voluto condividere le sue prime parole sul percorso affrontato: “L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita“.

Inevitabili i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa sua partecipazione al reality, culminata con la vittoria: “Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato. Grazie @isoladeifamosi. Grazie a tutti voi“. Ci vorrà ora del tempo per metabolizzare quanto accaduto, con la consapevolezza, nonostante tutto, di aver compiuto un’impresa eccezionale.

