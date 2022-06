Nicolas Vaporidis solo dopo l’abbandono di Edoardo/ “Non c’è lo stesso entusiasmo”

La finale dell’Isola dei famosi 2022 è sempre più vicina e uno dei primi finalisti di questa edizione è stato Nicolas Vaporidis che ha conquistato il suo posto per la finalissima del reality show. Dopo l’abbandono di Edoardo Tavassi per via di alcuni problemi medici l’attore si è ritrovato in poco tempo a doversi abituare alla vita da naufrago senza uno dei suoi migliori amici in Honduras.

Dopo l’addio forzato al suo amico l’attore ha ammesso di accusare molto la solitudine confessando pubblicamente: “Novantatrè giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine….vaffanc*lo. Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo”.

Nicolas Vaporidis, morale a pezzi dopo l’abbandono di Edoardo Tavassi

Nicolas Vaporidis non ha preso bene il ritiro del concorrente e già durante la semifinale del reality aveva confessato ad Ilary Blasi: “Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme. Per novanta giorni abbiamo parlato sempre solo di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto in volo e di quello che avremmo visto”.

Sia Edoardo Tavassi che Nicolas Vaporidis per molto tempo sono stati i favoriti del pubblico che avrebbero sicuramente voluto vedere i due concorrenti in finale giocarsi un testa a testa per la vittoria. Con il ritiro del concorrente la possibilità di vittoria sembra così contendersi tra l’attore e Carmen Di Pietro, che durante questa edizione del reality è riuscita a farsi conoscere e apprezzare da tutto il pubblico.

