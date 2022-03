Chi è Floriana Secondi, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Dalla vittoria del GF alla fine delle polemiche?

Floriana Secondi, Isola dei Famosi 2022: finalmente la chiamata tanto attesa

All’Isola dei Famosi 2022 sarà presente anche Floriana Secondi, a quanto pare come single, infatti bisogna ricordare che quest’anno ci saranno molte coppie che parteciperanno come unico concorrente. A farle compagnia ci saranno anche vecchie conoscenze del Grande Fratello e altri personaggi famosi della televisione italiana. Al centro delle polemiche negli anni passati per la sua mancata partecipazione all’isola, quest’anno è riuscita a trovare un posto tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras. Floriana aveva infatti dichiarato di essere una perfetta concorrente per l’isola in quanto capace di resistere alla fame e alla sete, dichiarando di aver digiunato per 10 giorni ed essersi preparata. Ora finalmente sarà una concorrente del programma più amato dalla tv italiana, iniziando un’avventura insieme a colleghi conosciuti della televisione come l’ex gieffina Guendalina. L’energia Floriana potrà resistere lontana da suo figlio e dal suo amore Angelo? Lo scopriremo solo seguendo la sua avventura nella tropicale Honduras.

Chi è Floriana Secondi?

Floriana Secondi è nata nella capitale nel 1977, sotto il segno zodiacale del Toro, che ha influito tantissimo nella formazione del suo forte carattere. La sua vita privata, segnata da un matrimonio alle spalle con Mirko Santini, è totalmente dedicata a suo figlio Domiziano nato nel 2008. La gioia di diventare madre ha reso Floriana una persona differente, come mostrano anche le sue foto nei profili social. Nel corso degli anni Floriana ha avuto una movimentata vita amorosa, come dimostra la burrascosa relazione di 4 anni avuta con il famoso imprenditore Daniele Pompili. Ora l’amore della sua vita è suo figlio, che occupa le sue giornate e il suo tempo, anche se si dichiara fidanzata da diversi anni sempre con lo stesso compagno Angelo, un architetto.

Floriana Secondi, il trionfo 18 anni fa al Grande Fratello. Vincerà anche l’Isola dei Famosi 2022?

Floriana, diciotto anni fa vinse l’edizione del Grande Fratello, diventando famosa nel piccolo schermo cambiando definitivamente la vita della romana, oggi spesso ospite come opinionista in vari programmi. L’ex gieffina possiede diversi negozi e attività, oltre ad apparire occasionalmente in diversi programmi, soprattutto marchiati Mediaset condotti da Barbara D’Urso. Prima dello scoppio della Pandemia, Floriana era protagonista di diverse serate estive in varie piazze italiane, facendosi amare dai suoi fan che le dimostravano costantemente il suo affetto.

