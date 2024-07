Nicole Belloni, la tentatrice di Temptation Island 2024 ha conquistato Alex?

Su Instagram ha il profilo privato, ma sul web il suo nome è ricercatissimo dopo l’esperienza a Temptation Island 2024. Parliamo della single tentatrice Nicole Belloni, la modella che ha conquistato l’attenzione di Alex durante la permanenza sull’isola. È a causa sua che la situazione con Vittoria è finita sull’orlo di un precipizio, anche se, ovviamente, la single Nicole fa solo la sua parte e non ha alcuna colpa. Di sicuro, al di là del suo aspetto fisico attraente, Alex è rimasto molto coinvolto e, soprattutto, nel rapporto con la tentatrice non fa mistero di sentirsi finalmente se stesso.

Una libertà che evidentemente non sente nella relazione con la fidanzata Vittoria e che, infatti, si gode appieno nella conoscenza con Nicole. “Con lei sono me stesso” ha confessato nelle scorse puntate. “Sei una ragazza bella e rispettosa. Mi sono trovato con te, il mio scopo è capire e confrontarmi con chi mi capisce”, le ha detto durante una chiacchierata nel villaggio.

Temptation Island 2024, complicità e sintonia tra la single Nicole ed Alex

In queste settimane a Temptation Island 2024, Nicole è stata molto accogliente con Alex, ascoltando le sue preoccupazioni e regalandogli momenti di leggerezza. Classe 1998, originaria di Milano, il suo sogno è diventare posturologa e personal trainer. Nel frattempo, porta avanti la sua passione per la moda, come ha raccontato in uno dei primi video di presentazione del programma.

Adesso, però, la sua attenzione è tutta per Alex, che grazie a lei ha riscoperto la leggerezza che desiderava nella sua relazione. Tanta complicità tra i due, oltre sicuramente ad un pizzico di attrazione da parte di Alex…