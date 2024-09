Nicole Kidman, è morta la madre Janelle Anne: disertata la premiazione a Venezia

L’esperienza al Festival di Venezia si è conclusa con un trionfo per Nicole Kidman, riuscita a trionfare nella Coppa Volpi, ma la celebre attrice e diva del cinema è stata travolta dalla tragica notizia della morte della madre Janelle Anne, un lutto sconvolgente che ha ovviamente rovinato la festa della star. In fuga da Venezia per andare a organizzare il funerale della mamma 84enne scomparsa, Nicole Kidman ha affidato il suo pensiero a Halina Reijn, che ha avuto anche il compito di ritirare il premio e svelare il motivo della sua assenza a Venezia: “E’ morta mia madre Janelle Anne, sono sotto shock e devo tornare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei. “Mi ha plasmata, mi ha guidata e mi ha resa ciò che sono, sono estremamente grata di poter dire il suo nome a tutti voi attraverso Halina, la collisione tra vita e arte è straziante, e il mio cuore è spezzato”.

La donna era apparsa vicina alla figlia Nicole Kidman in svariate sfilate, era un’insegnante di infermieristica e negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano fatte precarie, al punto che l’attrice aveva deciso di tornare in Australia per stare vicina a lei e tutta la famiglia.

Nicole Kidman sulla malattia della madre Janelle Anne: “Non ha perso memoria”

Un paio di anni fa la star del cinema si era espressa sulle condizioni di salute precarie della madre Janelle Anne, intervistata dal podcast Fresh Air e rivelando come le cose non fossero perfette, ma Nicole Kidman, diventata anch’essa madre, aveva riconosciuto la lucidità della madre.

Nicole Kidman, spiegando la patologia che affliggeva la madre, aveva detto ai media: “Sono in un momento in cui mi viene data la possibilità di vedere il mondo, grazie alla nostra vicinanza, attraverso gli occhi di una donna di 81 anni, è davvero utile in questo momento, perché lei è così lucida, ha tutte le facoltà mentali intatte, quindi non ha perso nulla. Non ha perso la memoria e questo è molto affascinante”. Una situazione precipitata nelle ultime ore e che ha portato alla morte della madre di Nicole Kidman, che ovviamente ha ricevuto ondate di affetto da ogni angolo del mondo.

