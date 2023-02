Nicole: l’uomo ideale della tronista di Uomini e donne?/ “Minaccia” a Teresa Langella

Uomini e donne, Nicole Santinelli svela il prototipo di uomo ideale

Nicole Santinelli é una nuova tronista di Uomini e donne, e ormai volto tv alla ricerca dell’amore, ammicca ad Andrea Dal Corso, minacciando le nozze di Teresa Langella. A detta dei telespettatori attivi nel web si starebbe registrando l’inizio di un possibile nuovo triangolo amoroso di Uomini e donne, dal momento che in un’intervista concessa a Uomini e donne magazine, la neo tronista del dating show avanza una corte “spudorata” ad Andrea Dal Corso.

Tutt’al più nei giorni che vedono l’ex corteggiatore di Uomini e donne avanzare una proposta di matrimonio all’amata ex tronista Teresa Langella e ricevere un “sí”, nel mezzo di un romantico viaggio alle Seychelles. Mentre un post condiviso dalla campana via Instagram immortala la “promessa di nozze”, la bionda neo tronista “minaccia” Teresa, a suon di elogi indirizzati a Dal Corso. Una “dichiarazione” che per il web suonerebbe come delle “avances” destinate all’ex corteggiatore di Uomini e donne, nel tentativo di soffiare a Teresa il promesso sposo. “Mi sono molto rispecchiata in Teresa Langella. A quanto pare abbiamo anche gli stessi gusti in fatto di uomini -spiega la bionda, tra le parole della sospetta “minaccia” che ora fa rumore -, perchè, tra i tantissimi corteggiatori e tronisti che ho visto dalla tv in questi anni, trovo che Andrea Dal Corso sia di lunga il più bello”.

Nicole Santinelli “ammicca” ad Andrea Dal Corso: é triangolo di Uomini e donne?

La romana, 29 anni, è un’account manager e molto determinata a trovare un uomo che la ami senza sovrastrutture e condizionamenti esterni, con sincerità e carisma. E con la trasparenza che la contraddistingue, consacrando l’ex corteggiatore come il “Brad Pitt di Uomini e donne, non nasconde di sentirsi attratta dal promesso sposo della campana.

Ma quale sarà la reaction di Teresa Langella, ad un passo dal sí sull’altare? Che sia solo l’inizio di un triangolo amoroso con protagonisti, Uomini e donne?

