Nicole Mazzocato diventa mamma/ Problemi per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato dopo essere stata la scelta dell’ex tronista Fabio Colloricchio nel 2021 ha iniziato una relazione con Armando Anastasio da cui recentemente ha avuto un bambino, il piccolo Paolo. La donna sul suo profilo Instagram ha ringraziato tutti i suoi follower confidandogli di aver vissuto anche momenti molto difficili.

La donna infatti, ha rivelato di aver avuto delle difficoltà con l’allattamento, rivelando come le prime nottate in compagnia del piccolo Paolo siano state molto difficili: “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava non era sufficiente per saziarlo”.

Nicole Mazzocato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma

Nicole Mazzocato nel corso della sua gravidanza ha ammesso più volte di essere molto emozionata e felice per l’arrivo di suo figlio, coinvolgendo tutti i suoi follower nella scelta della città in cui partorire, Belluno, la sua città natale, fino alla scelta di dare al piccolo Paolo solo il cognome di suo padre per evitare che il piccolo potesse avere due cognomi molto lunghi.

Adesso che il piccolo Paolo è nato, Nicole Mazzocato non rinuncia a informare i suoi followers coinvolgendoli anche negli aspetti meno piacevoli del diventare mamma. La donna nel suo sfogo ha confessato di non voler rinunciare all’allattamento: “Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo”.

