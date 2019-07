Nicole Mazzocato e Thomas Teffah/ L’ex di Uomini e Donne: “Lo amo, è l’anima gemella”

La storia con Fabio Colloricchio è solo un ricordo lontano. Se l’ex tronista di Uomini e Donne è felice con la sua Violeta, Nicole Mazzocato non è da meno. L’ex corteggiatrice, oggi influencer e modella, è innamorata tanto da definire il suo lui, Thomas Teffah, la sua “anima gemella”. Lo fa in un lungo post, pubblicato su Instagram, che è una bellissima dichiarazione d’amore. “Ho pubblicato poche cose riguardo alla mia nuova storia d’amore.. – esordisce Nicole nel suo messaggio – ho imparato che più una cosa diventa pubblica più non è più tua.” La Mazzocato ha pubblicato alcune foto di questi primi sei mesi insieme: “le più belle .. – ammette – abbiamo fatto molti viaggi, provato cose nuove e imparato veramente tanto.” L’ex di Uomini e Donne confessa di aver sempre voluto al suo fianco un uomo come Thomas: “Ho sempre cercato una persona che per me potesse essere stimolante.. Ho sempre cercato un uomo che mi amasse per ciò che sono e non per chi sono per gli altri”.

Nicole Mazzocato pazza d’amore per Thomas Teffah: la dedica

Quell’uomo “d’altri tempi, con pazienza, educazione e una propensione speciale verso la donna“, Nicole Mazzocato lo ha trovato e si chiama Thomas Teffah. Sono per lui tutte le parole d’amore dell’influencer: “Ho trovato una persona che mi supporta ,che c’è sempre ed è in grado di trovare una soluzione assieme a me. Per me sono 6 mesi ma in realtà sono 8 anni che ci conosciamo..” Tra poco Nicole compirà 29 anni e, con la maturità di questa età, ammette “credo di aver trovato la mia anima gemella, quella con cui voler stare per tanto tempo – e conclude – grazie per questi mesi pieni d’amore e per amarmi e trattarmi come nessuno ha mai fatto! Sei la mia felicità”.





