Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato Vs Orlando/ “Cattiverie? Abbi paura di…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una vera e propria bomba quando nella diretta di ieri 18 gennaio Alfonso Signorini ha svelato a Stefania Orlando quanto dichiarato dal suo ex Andrea Roncato il merito al loro addio. La Orlando è apparsa alquanto scossa e ha poi replicato a tono alle dichiarazioni dell’attore, lanciando anche un’accusa alla figlia della sua attuale compagna, Giulia Elettra Gorietti. Dopo aver assistito a quanto accaduto ieri in diretta e aver ascoltato le parole della Orlando, anche Nicole Moscariello ha deciso di rompere il silenzio. L’attuale moglie di Andrea Roncato è stata additata come la colpevole della fine di ogni tipo di rapporto con l’attore da parte di Stefania -“Me l’ha detto lui che lei è gelosa”, ha infatti dichiarato la Orlando.

Nicole Moscariello punge Stefania Orlando dopo le sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip

Nicole Moscariello, su Instagram, ha allora postato un messaggio che, pur non facendo nomi, sembra una chiara stoccata a Stefania Orlando dopo quanto accaduto ieri al Grande Fratello Vip. “Non avere paura delle cattiverie dei malvagi ma del silenzio degli onesti.” ha infatti scritto la moglie di Roncato, senza aggiungere ulteriori didascalie. Ricordiamo che, in diretta, Stefania Orlando ha dichiarato: “Un giorno ho incontrato Andrea e gli ho chiesto ‘Come mai non ci possiamo vedere?’ Lui mi ha detto ‘Lei è gelosa che tu mi chiami amore, è un po’ tedesca, ha un carattere un po’ duro’. E’ stato lui a dirmi questa cosa (…) Io non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia, ho sempre rispettato questa situazione, non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento”.

