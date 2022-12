Nicole Murgia affronta Luca Onestini al GF Vip: “Senza pall*”/ C’entra Oriana: “Io so che a lui piace ma…”

Luca Onestini mente sull’interesse per Oriana Marzoli? Nicole Murgia lo affronta al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 continuano a svilupparsi nuove dinamiche amorose. Dopo la brusca rottura con Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli si è riavvicinata a Daniele Dal Moro ma nelle ultime ore i due si sono nuovamente allontanati a causa di nuovi fraintendimenti. C’è però da dire che Oriana già nei giorni scorsi ha voluto sottolineare che nei confronti di Daniele, oltre ad un’attrazione fisica, non c’era altro di importante a tal punto da buttarsi nuovamente tra le braccia di un uomo nella Casa.

Anche perché Oriana ha iniziato a sviluppare un interesse sempre più forte per un altro gieffino: Luca Onestini. Lui però non appare interessato al momento, al punto da dichiararlo apertamente: “Non mi è scattato qualcosa in più, non l’ho mai vista in quell’ottica.” ha confidato a Giaele. C’è però chi pensa che le cose stiano diversamente.

Nicole Murgia svela l’aneddoto su Luca Onestini: “Oriana? Secondo me…”

Nicole Murgia, chiacchierando con Giaele e la stessa Oriana in magazzino, ha confidato loro di aver affrontato il discorso con Luca Onestini e di avergli detto che non si sbilancia con la Marzoli solo per mancanza di coraggio e non di interesse nei suoi confronti. “Gli ho detto ‘sei un senza palle, – ha spiegato alle amiche – perché hai un’attrazione qui dentro ma ti fermi.'” Così ha aggiunto: “Io so comunque che deve avere tutti i punti per capire se vale la pena…”

Oriana, intanto, preferisce non sbilanciarsi ancora: “Lei vuole stare un po’ cauta per tutto quello che è successo in questi giorni, però conosciamo la bombetta bionda… vedremo…”, ha confidato la Murgia in confessionale.











