Nicole Murgia dimentica Daniele con Antonino? “Mi piace tanto”/ Avances al GF Vip e lui parla di ormoni…

Nicole Murgia dimentica Daniele Dal Moro con Antonino Spinalbese al GF Vip?

Dopo il due di picche ricevuto da Daniele Dal Moro e le varie discussioni nate con l’amica Oriana Marzoli proprio per il gieffino, Nicole Murgia sembra aver voltato pagina. Il ritorno di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip ha infatti portato un po’ d’aria fresca, soprattutto per la Murgia che pare essere molto affascinata dall’ex di Belen Rodriguez.

Dopo Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli, potrebbe insomma nascere un flirt anche con la bella Murgia che, d’altronde, non si nasconde e ammette di avere un debole per Spinalbese. “Antonino è bello, è un bel vedere, – ammette infatti in confessionale – sono contenta che è tornato. A me lui piace un sacco come persona, per com’è, come si rapporta, è sempre educato, gentile, ha qualcosa da raccontare… poi è bello!”

Antonino e la Murgia, avances al GF Vip: lui attratto ma…

Nicole Murgia e Antonino Spinalbese protagonisti di un nuovo flirt al Grande Fratello Vip? I due si piacciono, visto che anche l’ex di Belen, parlando di ‘ormoni’, non ha negato un’attrazione per la bella Murgia. Tuttavia non manca qualche dubbio, soprattutto in virtù di quanto è già accaduto nella Casa nei mesi scorsi: “Mi dico ‘Ma si, ma cosa vuoi che sia’, il problema è che sono andato parecchie volte… Devo cercare di distrarmi il più possibile, gli ormoni vanno…” ha ammesso Spinalbese che, tuttavia, non disdegna le attenzioni di Micol. I due si stuzzicano, si guardano ed è stata proprio lei ad ammettere di aver già incontrato Antonino in passato dal suo parrucchiere e di aver pensato “Che è un gran fig*”.

