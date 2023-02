Nicole Murgia, dubbi su Onestini e Ivana/ “Ci sono crepe troppo profonde tra loro”

Nicole Murgia svela cosa pensa di Onestini e Ivana Mrazova: le sue parole

Nicole Murgia, in confidenza a Oriana Marzoli e Giaele De Donà, ha esternato i suoi dubbi in merito alla possibilità di un ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due sono stati protagonisti di una discussione piuttosto accesa che, secondo l’attrice, ha svelato le “troppe cose non risolte” tra loro.

La Murgia, infatti, dichiara: “L’ho detto subito che c’erano troppe cose non risolte e lui: “no, no”. L’unica mia paura è che, dopo queste crepe così profonde, ricostruire è difficilissimo. Potranno avere un rapporto bellissimo, ma… più che altro quello che mi domando io è: se c’era questo sentimento così forte anche stare un anno e mezzo senza parlare e senza vedersi, io non riuscirei. Dopo quello che mi ha detto lui oggi, non credo che riusciranno a tornare insieme, ci sono delle crepe troppo profonde.” Poi conclude: “Lui ha paura che lei è venuta qua solo per rompergli le scatole, anche se non è così“. A confermare le stesse sensazioni, si aggiungono Oriana e Giaele che si dicono d’accordo con l’analisi dell’attrice. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Luca Onestini e Ivana Mravoza sono stati protagonisti di una lite piuttosto accesa, al termine della quale l’ex tronista sembra minacciare la sua ex. In una precedente puntata del Grande Fratello Vip 2022, la modella ha raccontato ad Alfonso Signorini la sua verità sulla rottura con il gieffino: “Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi.”

E ancora: “Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca. Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili, mentre io avevo bisogno di un supporto psicologico. Lui non mi ha mai raggiunto ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola” Dopo la diretta, Ivana ha raccontato tutto a Luca Onestini il quale si è inferocito: “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”. Successivamente i due hanno ritrovato la pace, ma basterà per un ritorno di fiamma della coppia?

