Nicole Murgia e Edoardo Sanson si sono già lasciati?/ “Storia finita, ecco perché”: l’indiscrezione

Nicole Murgia e Edoardo Sanson si sono lasciati dopo la conferma della loro relazione?

Il pubblico del Grande Fratello ha sentito per la prima volta il nome di Edoardo Sanson durante la scorsa edizione. Il ragazzo è infatti l’ex fidanzato di Anita Olivieri, che proprio nella Casa di Cinecittà decise di chiudere questa relazione di circa 10 anni per viversi il flirt con Alessio Falsone. Edoardo è tornato però al centro del gossip anche dopo il Grande Fratello per una serie di indiscrezioni che l’hanno visto protagonista, tra le quali spicca quella sulla possibile relazione con Nicole Murgia.

Dopo giorni di voci non confermate, è stata proprio Nicole ad ammettere la frequentazione con Edoardo nel corso di un’intervista a Turchesando, dove ha dichiarato: “In questo momento stiamo bene, il matrimonio di nuovo no ma non lo escludo…“. Parlando poi delle critiche ricevute per questa storia, Nicole ha aggiunto: “È stato un momento molto particolare ma siamo andati avanti. Sto proteggendo qualcosa che credo valga la pena di proteggere. Per me l’amore è ascoltarsi, scendere un po’ a compromessi, sapersi accettare per come si è provando a non cambiarsi.”

Storia finita tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson: l’indiscrezione

Stando però alle nuove indiscrezioni, la storia tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia sarebbe già finita. Con una storia pubblicata su Instagram, è stata Deianira Marzano a lanciare l’indiscrezione, scrivendo che: “Edoardo Sanson torna sigle. Finita la storia con la Murgia”. A fornire ulteriori dettagli ci ha pensato poi il giornalista Alessandro Rosica, che attraverso le sue stories su Ig, ha così commentato la rottura tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia: “Non dite che non ve l’avevo detto. Era solo un’amicizia speciale ed è già terminata qualche giorno fa. Poi si arrabbiano quando dico la verità, bah”.











