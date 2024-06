Anita Olivieri, scoop bomba sull’ex fidanzato Edoardo Sanson e Nicole Murgia/ “So delle cose compromettenti”

Grande Fratello 2024, Anita Olivieri: “Il mio ex fidanzato Edoardo Sanson e Nicole Murgia stanno insieme da mesi”

Il Grande Fratello 2024 ma dei protagonisti si continua a parlare, da settimana al centro del gossip più infuocato c’è Anita Olivieri, prima per la sua rottura con il fidanzato Alessio Falsone, e poi per una serie di botta e risposta infuocati con un altro suo ex fidanzato Edoardo Sanson con cui la relazione è durata da anni. Andando con ordine da giorni pare che c’è un flirt tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia, anche lei ex concorrente di una passata edizione del reality. In molti sostengono che si tratti solo di una mossa pubblicitaria e sia tutto fake ma nelle scorse ore Anita Olivieri ha lanciato la bomba rivelando uno scoop clamoroso tra i due.

Secondo Anita Olivieri Edoardo Sanson e Nicole Murgia sono fidanzati e questa storia d’amore procede da mesi addirittura da marzo. Con delle storie su Instagram, infatti, Anita Olivieri ha spifferato: “Io ci tengo a dire, per chiudere, perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente… Ci tengo a dire che io non sono stupida, cioè io so tutto, ho le prove di tutto date da gente vicino a loro, ma lo so da una vita, non da adesso. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa me, perché io so tutto, io ho le prove.”

“Edoardo Sanson e Nicole Murgia sono fidanzati da tempo”: rivelazione di Anita Olivieri

È un fiume in piena Anita Olivieri, contro il suo ex fidanzato Edoardo Sanson accusando di aver iniziato a frequentare Nicole Murgia quando lei era ancora dentro la Casa del Grande Fratello 2024: “Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime, quando sanno perfettamente che persone sono e quello che hanno fatto quando io ero nella Casa. Io ho tutte le prove, probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano, ma non ci faccio niente e non mi interessa. Che vivessero la loro vita, gli dico solo di stare attenti perché c’è tanta m***a intorno a questa gente.”











