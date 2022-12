Nicole Murgia “Oriana piaci a Luca Onestini”/ La rivelazione al Grande Fratello Vip

Nicole Murgia, la confessione ad Oriana Marzoli al GF VIP

Nicole Murgia al Grande Fratello Vip 2022 si è raccontata a cuore aperto parlando dell’ex marito Andrea Bertolacci e del flirt con Andrea Maestrelli. La nuova concorrente del GF VIP 2022 si è molto avvicinata negli ultimi giorni a Oriana Marzoli a cui ha confidato di un possibile interesse di Luca Onestini nei suoi confronti. La Murgia è convinta che l’ex tronista di Uomini e Donne sia interessato alla modella e influencer spagnola: “amore pensa che a te piace Daniele, hai capito? Lui pensa che a te piace Daniele”.

Oriana però non la pensa allo stesso modo: “non mi guarda”, ma Nicole ha replicato “ma secondo te perchè?”. Oriana non è dello stesso parere: “lui ieri quando eravamo in veranda mi ha detto che a lui gli piacerebbe che io stessi con Daniele”, ma Nicole l’ha invitata a riflettere.

Nicole Murgia e la fine del matrimonio con Andrea Bertolacci

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Nicole Murgia ha parlato a cuore aperto anche della storia con l’ex marito Andrea Bertolacci. La influencer si è confidata con Luca Onestini ed Edoardo rivelando: “io ho sempre detto che se due persone non sono felici insieme, per me è peggio per i figli vedere ogni giorno i due genitori infelici che litigano, che stanno male. Io sono favorevole al fatto che due persone se non stanno più bene insieme, è giusto che si lascino e che possano essere sereni in maniera indipendente, in modo che anche i figli lo possano essere molto di più. Il mio punto di vista era voler dare ai miei figli una famiglia unita, che ormai non c’è più. Ad oggi quello che vogliamo fare è essere due genitori impeccabili e farli stare il meglio possibile”.

Non solo, poco dopo ad Alberto De Pisis e Oriana Marzoli ha parlato del flirt con Andrea Maestrelli, nuovo concorrente del GF VIP: “cii siamo conosciuti per tre mesi. Caratterialmente non andavamo d’accordo, abbiamo lo stesso carattere, siamo uguali”. Tutti e due istintivi, un po’ permalosi, io fondamentalmente non ero proprio pronta, non avevo la testa e neanche lui”.











