Nicole Santinelli al settimo cielo/ L’ex Uomini e Donne diventa zia: “Ho la fortuna di…”

Nicole Santinelli dopo Uomini e Donne: l’annuncio ai fan

Nicole Santinelli, conclusa la sua avventura sul trono di Uomini e Donne e dopo aver detto addio a Carlo Alberto Mancini che aveva scelto al termine della sua esperienza, si sta godendo l’estate insieme alla famiglia e agli amici di sempre. Ufficialmente single, l’ex tronista sta trascorrendo queste calde giornate insieme ai suoi amatissimi cani e alle amiche di sempre. Proprio un’amica per fare il regalo più prezioso ovvero quello di diventare zia. Ad annunciarlo è stata lei stessa pubblicando sul proprio profilo Instagram una dolcissima foto.

Nella foto, l’amica mostra il dolcissimo pancino ormai evidente mentre Nicole le lascia un tenero bacio. “Il tuo sorriso, la tua spontaneità, la tua risata gioiosa e contagiosa, la tua forza. Sei speciale amore, e lo sei ancora di più ora che sei una splendida Mamma !Immensamente felice che il tuo sogno si sia realizzato, e che abbia la fortuna di viverlo con voi. Zia ti aspetta“, scrive l’ex tronista.

Nicole Santinelli: estate da single

Con la partecipazione a Uomini e Donne, Nicole Santinelli sperava di vivere una favola d’amore esattamente come quella che, prima di lei, hanno vissuto tanti, altri protagonisti che, ancora oggi, sono super innamorati come Alessia Cammarota e Aldo Palmeri che hanno allargato la famiglia con la nascita del terzo figlio. La scelta di Carlo Alberto Mancini, però, non si è rivelata ciò che Nicole sognava la quale, dopo poche settimane, ha deciso di mettere un punto.

Attualmente single, Nicole, per il momento, non sembra intenzionata a tuffarsi in una nuove storia d’amore. Bellissima e innamorata della vita, la Santinelli si sta godendo la sua estate da single in attesa di ritrovare l’amore.

