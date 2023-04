Nicole Santinelli chi sceglierà a Uomini e Donne?/ Ex corteggiatore spiffera il nome

I retroscena del trono di Nicole Santinelli

Il trono di Nicole Santinelli non sta convincendo tutti. A mantenerlo vivo è Roberta Di Padua con le sue frecciatine, ma la tronista sembra intenzionata a continuare il proprio percorso per arrivare ad una scelta e poter vivere un amore da favola. In attesa della fatidica scelta, a svelare qualche retroscena sul trono di Nicole è il suo ex corteggiatore Francesco Bruni che, dopo aver lasciato la trasmissione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni. Francesco Bruni ha così spiegato il motivo per cui ha scelto di andare via dalla trasmissione:

“Erano settimane che non riuscivo ad interagire don Nicole. E come si è visto sono stato io in primis a prendere la parola per chiederle cosa stavo facendo lì. Poi lei ha concordato con me e ci siamo trovati nella scelta. Quindi sì, mi sarei autoeliminato perchè pensavo non avesse più molto senso”.

Francesco Bruni svela chi potrebbe essere la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Francesco Bruni ha anche parlato della rivalità tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, iniziata per l’interesse della dama per Andrea. “Sinceramente non credo c’entri Andrea. Quanto piuttosto una sana competizione femminile fra due persone che non potrebbero essere più diverse”, spiega.

Nicole, attualmente, sta conoscendo Andrea e Carlo. Con entrambi c’è feeling e c’è stato anche un bacio, ma chi potrebbe essere la scelta della tronista? “Vedo Andrea più avanti nel percorso”, ha ammesso l’ex corteggiatore che ha così chiuso la sua esperienza nel trono classico di Uomini e Donne.

