Nicole Santinelli elimina Carlo a Uomini e Donne?/ Spunta una segnalazione pericolosa

Carlo Alberto Mancini, segnalazione pericolosa per il corteggiatore di Uomini e Donne: cos’è accaduto

Il trono di Nicole Santinelli continua a Uomini e Donne tra liti, polemiche e anche baci appassionati. La tronista, nelle ultime puntate, ha vissuto un forte avvicinamento al corteggiatore Andrea Foriglio, scatenando le gelosie di Carlo Alberto Mancini. La situazione è poi ulteriormente precipitata nelle ultime registrazioni, durante le quali Nicole si è lasciata andare ad un bacio appassionato con Andrea.

È chiaro, dunque, che la scelta di Nicole a Uomini e Donne sarà tra Andrea e Carlo; quest’ultimo potrebbe però perdere ulteriore terreno di fronte ad una segnalazione ai suoi danni. Carlo è stato infatti avvistato al Papeete Beach in compagnia di una ragazza mora. La segnalazione è stata fatta all’esperta di gossip Deianira Marzano con tanto di foto del corteggiatore di Uomini e Donne.

Nicole Santinelli elimina Carlo Alberto Mancini a Uomini e Donne?

“Beccato il corteggiatore di Nicole al Papeete Beach di Milano”, è il messaggio che accompagna la foto di Carlo Alberto Mancini, a cui segue una seconda e più dettagliata segnalazione. Una fan di Uomini e Donne che l’ha osservato da vicino ha infatti scritto: “L’ho conosciuto ieri, ero con le mie amiche. Lui era con quel suo amico, confermo! Sono stati tutto il giorno a chiacchierare con le ragazze. Ha detto che non poteva fare foto da contratto. Ma chi sei, Richard Gere! – e ancora – In particolare c’era una mora (non del mio gruppo) con cui ha parlato tutto il tempo. Molto bella, formosa. Dopo ha detto che sarebbe andato in centro a Milano Marittima.”

La segnalazione metterà in pericolo il percorso di Carlo a Uomini e Donne? Di certo darà a Nicole Santinelli nuovi elementi su cui rimuginare.













