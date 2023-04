Nicole Santinelli, lite con Roberta a Uomini e Donne/ “Ti pensano per una notte…”

Nicole Santinelli contro Roberta Di Padua

Scintille in studio tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. La tronista di Uomini e Donne si accomoda al centro dello studio nel corso della puntata del 12 aprile e lancia una frecciatina alla dama del trono over e la reazione della dama rischia di trasformarsi in una rissa tra le due. “Ai prossimi uomini che scendono per Roberta, facciamogli dire che hanno una frequentazione fuori così le viene un po’ di interesse”, dice Nicole. Roberta si alza e si avvicina alla tronista. “Ma come ti permetti? Se non sapete tenervi gli uomini non date la colpa alle altre. Non devi permetterti di dire una cosa del genere”, sbotta la Di Padua.

“Nicole ha detto la verità perchè Roberta si è interessata ad un ragazzo che era interessato ad un’altra ragazza”, commenta Gianni Sperti. Roberta non ci sta e spiega di aver fatto solo un complimento al corteggiatore della tronista. La situazione, poi, degenera.,

Rissa sfiorata tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli

Il botta e risposta tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua raggiunge livelli alti. “Non mi piace quello che hai detto e non riesco ad andare oltre”, insiste Roberta. “La verità fa male”, replica ancora la tronista. “Io sono uscita con una persona ed è l’unica che è venuta a casa mia. Dopo di lui non è venuto nessun altro a casa mia“, ribatte ancora Roberta. Nicole, poi, lancia una nuova frecciatina alla dama del trono over.

Nicole, poi, lancia una nuova frecciatina che Roberta non coglie, ma che le viene riferita da Maria. “Ha detto che gli uomini a lei la corteggiano mentre a te pensano solo per una notte”, dice Maria De Filippi. “Significa che a letto sono da dieci e lode. Io posso pure dire le peggio cose, ma dopo dieci minuti mi passa. Tu, invece, sei proprio perfida”, replica Roberta a cui dà ragione Tina Cipollari. “Non ti consento di dire questo perchè ho un figlio”, puntualizza ancora la dama.













