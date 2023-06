Nicole Santinelli sbotta contro gli haters/ “A tutti i guardoni che cercano di farsi gli affari miei dedico…”

Nicole Santinelli, sfogo sui social

La partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista ha regalato a Nicole Santinelli una grande popolarità, ma anche un grande numero di haters che, in seguito alla sua scelta di mettere fine alla relazione con Carlo Alberto Mancini, poche settimane dopo la scelta, continuano a seguirla e contro cui si è scagliata Nicole. Dopo la scelta di mettere fine alla storia con Carlo, Nicole è stata al centro del gossip soprattutto per le modalità con cui è arrivata la rottura. Dopo aver rilasciato un’intervista a Verissimo in cui sembravano uniti e innamorati, si sono detti addio e ad annunciarlo è stato Carlo con una diretta su Instagram.

Dopo l’annuncio dell’ex corteggiatore sono arrivate le parole di Nicole che ha anche chiarito di non aver alcuna intenzione di cercare Andrea Foriglio, il suo ex corteggiatore non scelto. Dalla rottura con Carlo sono passate diverse settimane, ma da uno sfogo social di Nicole, sembrerebbe che quest’ultima continui a ricevere critiche per tale scelta.

Le parole di Nicole Santinelli

Nicole Santinelli si è così lasciata andare ad uno sfogo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto in cui con le dita fa il segno della vittoria accompagnando il tutto da uno sfogo.

“Quest’occhio lo dedico a tutti i guardoni che cercano di farsi gli affari miei e non ci riescono. Questa è una vetrina, non la realtà. E in vetrina si mettono le mele più belle che nascondo qualche pecca, proprio perché si vendano prima. La piazza è il luogo di paese in cui tutto si vede e tutto si nasconde, non il buco della serratura dal quale vorreste guardare. Buona visione, quindi, lo spettacolo continua…”, le parole della Santinelli.

