Nicole Santinelli: “Tornare a Uomini e Donne? Mai dire mai”/ “Mi piacerebbe trovare un uomo semplice…”

Nicole Santinelli e il percorso a Uomini e Donne

Nicole Santinelli tornerebbe a Uomini e Donne? A rivolgere tale domanda all’ex tronista di Uomini e Donne sono stati i fan a cui ha risposto attraverso l’apposita funzione di Instagram. Nicole è stata una delle troniste della scorsa stagione e il suo percorso si è concluso con la scelta di Carlo Alberto Mancini con cui, però, tutto è finito dopo qualche settimana. Ad oggi, Nicole è ufficialmente single e non nega che le piacerebbe trovare l’amore. Convinta che anche in una trasmissione televisiva si possa trovare l’amore come accaduto a tantissime coppie che, oggi, sono sempre più innamorate e con figli, Nicole non chiude la porte ad un eventuale ritorno.

“Se ti richiamassero parteciperesti di nuovo al programma?”, ha chiesto un utente. “Mai dire mai”, è stata la risposta di Nicole che, a chi le ha chiesto se cambierebbe la scelta fatta se potesse tornare indietro, ha risposto – “Sì, ma avrei bisogno di più scelta“.

Nicole Santinelli: cosa cerca in un uomo

Nicole Santinelli, dopo la fine della storia con Carlo Alberto Mancini con cui le cose non sono andate come aveva immaginato, si sta godendo l’estate insieme agli amici e alla famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, non nasconde di sognare il vero amore spiegando di non cercare nulla di impossibile.

“Che cosa deve avere un uomo per farti innamorare?“, le ha chiesto qualcuno. “Mi piacerebbe trovare un uomo semplice con carattere, carisma e un animo buono“, ha risposto Nicole. La redazione di Uomini e Donne le darà una seconda possibilità di trovare l’amore?

