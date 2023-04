Nicole Santinelli, Uomini e Donne/ Bacio con Andrea: Carlo lascia lo studio

Nicole Santinelli, esterna e bacio con Andrea a Uomini e donne

Nicole Santinelli ancora al centro delle polemiche a Uomini e Donne? Salvo colpi di scena, nella puntata del dating show del 26 aprile, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Nicole dovrebbe accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Andrea, il corteggiatore che è stato al centro del biglietto gate e per il quale ha provato un immediato interesse. Al termine di una bella esterna, Andrea e Nicole si sono baciati con passione, ma in studio, Tina farà notare come il bacio sia arrivato su insistenza di Andrea.

Durante la messa in onda dell’esterna, Maria De Filippi uscirà dallo studio e, al suo rientro, svelerà alla tronista che anche Carlo ha lasciato lo studio dopo aver visto il bacio con Andrea. Nicole, così, deciderà di raggiungerlo per convincerlo a rientrare.

Carlo sott’accusa a Uomini e Donne

Dopo un breve confronto con Nicole, Carlo rientrerà in studio, ma Gianni Sperti lo attaccherà perchè non ha visto sincerità nella sua reazione. Di fronte all’atteggiamento del corteggiatore, così, Gianni darà ragione a Roberta Di Padua che, nelle scorse puntate, durante una delle tante discussioni con Nicole, ha accusato i corteggiatori di essere dei sottoni.

Come replicherà Carlo di fronte all’accusa di Gianni Sperti? Spiegherà il suo modo di fare convincendo tutti o le sue parole scateneranno una nuova discussione tra la tronista e Roberta con cui non c’è molta simpatia?

