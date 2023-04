Nicole Santinelli, Uomini e donne/ Scoppia il biglietto gate: Andrea…

Nicole Santinelli nella bufera a Uomini e Donne

Nicole Santinelli e un suo gesto scatenano la bufera nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata in onda oggi, mercoledì 12 aprile. La tronista sta conoscendo Carlo, Andrea e Christian. Con i primi due corteggiatori ci sono stati anche dei baci mentre con Christian il gesto intimo non è arrivato per una scelta della stessa tronista che non è riuscita a baciarlo dopo averlo fatto con Andrea e Carlo. Il trono di Nicole sta andando avanti molto velocemente e sono tanti coloro che pensano che la scelta ricadrà su Andrea il quale, con un gesto, ha messo in crisi la Santinelli.

Nuovi tronisti di Uomini e Donne, chi sono?/ Tre ex vicini al trono e la decisione di Maria De Filippi

Come svelano le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, infatti, Andrea ha cercato di conquistare la fiducia di Nicole con un gesto che, però, non è ammesso dalle regole del programma. Un gesto che è stato notato da Riccardo e che porta Nicole ad essere attaccata duramente in studio.

Il biglietto di Andrea scatena le critiche contro Nicole Santinelli

Durante un ballo in studio, Riccardo Guarnieri nota la consegna di un biglietto di Andrea a Nicole. Biglietto che la tronista accetta e che scatena la reazione degli altri corteggiatori. Riccardo, infatti, avendo notato tutto, riferisce l’accaduto alla redazione e, in studio, Maria De Filippi chiede spiegazioni a Nicole la quale conferma di aver ricevuto il biglietto aggiungendo di non sapere che non avrebbe dovuto farlo.

Uomini e Donne, anticipazioni 12 aprile/ Nicole e Andrea si sono messi d’accordo?

Il gesto scatena la pronta reazione di Christian che, furioso, decide di abbandonare la trasmissione e rinunciare a conquistare il cuore della tronista. Carlo, invece, decide di voler aspettare prima di prendere una decisione.

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato: "Non permetto di infangare il cammino con De Filippi"/ Lo sfogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA