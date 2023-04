Nicole Santinelli, Uomini e Donne/ Bacio con Carlo: Gianni stronca Andrea

Nicole Santinelli e il bacio con Carlo a Uomini e donne

Dopo aver baciato Andrea e aver visto la delusione sul volto di Carlo, Nicole Santinelli è corsa ai ripari. Nella puntata di Uomini e donne del 30 marzo, dopo l’annuncio di Lavinia Mauro sulla scelta, Nicole si accomoda al centro dello studio insieme a Carlo per rivivere l’esterna fatta insieme. La passione e il feeling che hanno avuto sin dalla prima uscita li ha portati a scambiarsi un dolce e voluto bacio accolto dall’applauso del pubblico. Rientrati in studio, Carlo e Nicole confermano di essere stati bene insieme mentre Andrea non nasconde il proprio malumore.

“Dai importanti al bacio?“, chiede il corteggiatore. “Molto”, risponde Nicole che poi puntualizza di aver baciato Carlo qualche giorno dopo il bacio con Andrea. Quest’ultimo appare comunque infastidito ma capisce di dover accettare la situazione.

Gianni Sperti mette in guardia Andrea a Uomini e Donne

L’esterna tra Carlo e Nicole conquista anche Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e donne aveva definito la scorsa esterna “la più bella tra quelle di quest’anno” e, dopo aver visto il bacio, esalta le qualità di Carlo ammettendo di rivedere in lui l’atteggiamento principesco che aveva Andrea Dal Corso, il fidanzato di Teresa Langella.

Poi, rivolgendosi ad Andrea, prova a metterlo in guardia ammettendo implicitamente di non credere totalmente al suo interesse: “E’ la prima volta che un bacio non riceve l’applauso del pubblico”, dice facendo riferimento al bacio tra Andrea e Nicole. Quest’ultimo, però, non si arrende; ribadisce il proprio interesse e riesce a ballare con la tronista.

