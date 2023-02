Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Roberto Benigni/ La dedica di lui “Una sola…”

Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Roberto Benigni

Classe 1960, Nicoletta Braschi è un’attrice e produttrice cinematografica la cui carriera straordinaria è legata soprattutto a quella di Roberto Benigni con cui forma una coppia non solo artistica, ma anche nella vita vera. Innamorati da più di quarant’anni, insieme, hanno affrontato tutto portando a casa un successo incredibile. Nei film di Benigni, Nicoletta Braschi è una presenza fondamentale. Oltre a recitare accanto al marito, è anche il suo supporto e il suo sostegno. Quello della coppia è un amore che è diventato sempre più forte e importante anno dopo anno. Un amore che, tuttavia, non è stato coronato dalla nascita dei figli.

A tal proposito, in passato, la Braschi ha spiegato di non aver mai avuto un grande istinto materno. “Ci vuole tanta maturità per rendersi conto quando una cosa non fa per noi, prima di ritrovarci in situazioni che non sappiamo gestire e da cui è impossibile tirarsi fuori”, le parole dette in passato dalla moglie di Benigni.

Le parole d’amore di Roberto Benigni per Nicoletta Braschi

Coppia semplice, schiva e riservata, Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, da più di quarant’anni, regalano al pubblico una delle pagine più belle degli amori del mondo dello spettacolo. Nessun gossip e pettegolezzo intorno alla loro relazione di cui è innamorato anche il pubblico. Entrambi, inoltre, parlano raramente del loro rapporto, ma nelle poche occasioni in cui lo fanno si lasciano andare a delle splendide dichiarazioni d’amore.

Una delle frasi più belle dette da Roberto Benigni è proprio una dichiarazione per la moglie Nicoletta a cui ha detto: “Io ho una sola misura del tempo: con te e senza di te”. Parole super romantiche quelle di Benigni che, alla sua ironia, unisce una sensibilità fuori dal comune che tira fuori ogni volta che parla della donna che ha scelto di avere al proprio fianco come compagna di vita e di lavoro.

