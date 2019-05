Nicoletta Chiadroni, auguri a La Vita in Diretta/ La sorpresa di Tiberio Timperi

Sorpresa a “La Vita in Diretta” nella puntata di oggi, venerdì 31 maggio 2019. Il conduttore Tiberio Timperi ha voluto fare gli auguri alla regista Nicoletta Chiadroni per il suo compleanno. E quindi a inizio puntata ha chiamato il cameraman affinché gli portasse il regalo che aveva preparato. «Paolo, venghi qui Paolo», ha esordito Timperi. E la collega Francesca Fialdini ha voluto precisare: «Questo non è previsto». E allora è arrivata la spiegazione al bel mazzo di fiori: «Auguri a Nicoletta, la nostra regista, questi sono per te». Il cameraman si è poi allontanato dietro le quinte per consegnare il mazzo di fiori. «Prima ho fatto tutto l’indifferente… Mi è costato far finta di niente», ha raccontato Tiberio Timperi. Incuriosita dalla sorpresa Francesca Fialdini gli ha chiesto: «Ma dov’erano? Dove li avevi nascosti?». Ma il co-conduttore non ha voluto rispondere ed è andato subito avanti con la scaletta del programma.

NICOLETTA CHIANDRONI, AUGURI A SORPRESA A LA VITA IN DIRETTA

La regista de“La Vita in Diretta” si chiama Nicoletta Chiadroni e non è un volto sconosciuto, anche se è abituata a restare dietro le quinte. È legata infatti a Francesco Giorgino, che in molti conoscono nella veste di conduttore del Tg1. I due si sono sposati lontano dai riflettori della tv. Stando a quanto riportato da Andrialive all’epoca, i due invitarono con una scusa i parenti più stretti, cioè il ritiro di un premio. Questi si ritrovarono in località Vecchiomaggio, in Toscana, in una splendida chiesetta di un maniero medievale. Proprio in questo luogo fiabesco ci fu il fatidico “sì”. Presenti dunque i parenti più stretti delle due famiglie, poco più di una decina. Quindi dopo otto anni di fidanzamento Nicoletta Chiadroni, ora regista de “La Vita in Diretta”, coronò il suo amore con Francesco Giorgino. In passato comunque ha lavorato come aiuto regista di Michele Guardì nella nota trasmissione Rai “I fatti vostri”.

